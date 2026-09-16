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Cure - Acoustic Hits (25Th Anniversary) (Rsd 2026) (Silver) (602488319621) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Cure - Acoustic Hits (25Th Anniversary) (Rsd 2026) (Silver) (602488319621) виниловая пластинка

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Cure - Acoustic Hits (25Th Anniversary) (Rsd 2026) (Silver) (602488319621) - фото 1
Cure - Acoustic Hits (25Th Anniversary) (Rsd 2026) (Silver) (602488319621) - фото 2
Cure - Acoustic Hits (25Th Anniversary) (Rsd 2026) (Silver) (602488319621) - фото 3
Cure - Acoustic Hits (25Th Anniversary) (Rsd 2026) (Silver) (602488319621) - фото 4
Cure - Acoustic Hits (25Th Anniversary) (Rsd 2026) (Silver) (602488319621) - фото 5
Cure - Acoustic Hits (25Th Anniversary) (Rsd 2026) (Silver) (602488319621) - фото 6
Cure - Acoustic Hits (25Th Anniversary) (Rsd 2026) (Silver) (602488319621) - фото 7
Cure - Acoustic Hits (25Th Anniversary) (Rsd 2026) (Silver) (602488319621) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Cure
Альбом (сингл)
Acoustic Hits
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
серебристый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Cure - Acoustic Hits (25Th Anniversary) (Rsd 2026) (Silver) (602488319621) - фото 1
  • Cure - Acoustic Hits (25Th Anniversary) (Rsd 2026) (Silver) (602488319621) - фото 2
  • Cure - Acoustic Hits (25Th Anniversary) (Rsd 2026) (Silver) (602488319621) - фото 3
  • Cure - Acoustic Hits (25Th Anniversary) (Rsd 2026) (Silver) (602488319621) - фото 4
  • Cure - Acoustic Hits (25Th Anniversary) (Rsd 2026) (Silver) (602488319621) - фото 5
  • Cure - Acoustic Hits (25Th Anniversary) (Rsd 2026) (Silver) (602488319621) - фото 6
  • Cure - Acoustic Hits (25Th Anniversary) (Rsd 2026) (Silver) (602488319621) - фото 7
  • Cure - Acoustic Hits (25Th Anniversary) (Rsd 2026) (Silver) (602488319621) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 340 руб. 
Начислим 250 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 737204
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Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Cure - Acoustic Hits (25Th Anniversary) (Rsd 2026) (Silver) (602488319621) виниловая пластинка
7 340 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[602488319621]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Cure
Альбом (сингл)
Acoustic Hits
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Boys Don't Cry, A Forest, Let's Go To Bed, The Walk, The Lovecats, Inbetween Days, Close To Me, Why Can't I Be You?, Just Like Heaven, Lullaby, Lovesong, Never Enough, High, Friday I'm In Love, Mint Car, Wrong Number, Cut Here, Just Say Yes
Версия издания
цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
серебристый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Cure - Acoustic Hits (25Th Anniversary) (Rsd 2026) (Silver) (602488319621) виниловая пластинка

Acoustic Hits — дополнение к сборнику Greatest Hits 2001 года. Записано в студии Olympic Studios в Лондоне в августе 2001 года. В сборник, заново отремастерированный Робертом Смитом, вошли акустические версии всех 18 песен из альбома Greatest Hits, включая «Boys Don't Cry», «A Forest», «Just Like Heaven» и «Friday I'm In Love». Издание на двойном серебряном био-виниле к RSD 2026 В 2028 году группа The Cure отметит свой 50-летний юбилей и остается одной из самых любимых групп в мире.



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Cure - Acoustic Hits (25Th Anniversary) (Rsd 2026) (Silver) (602488319621) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[602488319621]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Cure
Альбом (сингл)
Acoustic Hits
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Boys Don't Cry, A Forest, Let's Go To Bed, The Walk, The Lovecats, Inbetween Days, Close To Me, Why Can't I Be You?, Just Like Heaven, Lullaby, Lovesong, Never Enough, High, Friday I'm In Love, Mint Car, Wrong Number, Cut Here, Just Say Yes
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Версия издания
цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
серебристый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Acoustic Hits — дополнение к сборнику Greatest Hits 2001 года. Записано в студии Olympic Studios в Лондоне в августе 2001 года. В сборник, заново отремастерированный Робертом Смитом, вошли акустические версии всех 18 песен из альбома Greatest Hits, включая «Boys Don't Cry», «A Forest», «Just Like Heaven» и «Friday I'm In Love». Издание на двойном серебряном био-виниле к RSD 2026 В 2028 году группа The Cure отметит свой 50-летний юбилей и остается одной из самых любимых групп в мире.


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Cure - Acoustic Hits (25Th Anniversary) (Rsd 2026) (Silver) (602488319621) виниловая пластинка - купить по цене 7340 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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