Top.Mail.Ru
Muddy Waters - Best Of Muddy Waters (8436563186196) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Muddy Waters - Best Of Muddy Waters (8436563186196) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Muddy Waters - Best Of Muddy Waters (8436563186196) - фото 1
Muddy Waters - Best Of Muddy Waters (8436563186196) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Muddy Waters
Альбом (сингл)
Best Of Muddy Waters
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Muddy Waters - Best Of Muddy Waters (8436563186196) - фото 1
  • Muddy Waters - Best Of Muddy Waters (8436563186196) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 260 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737200
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[8436563186196]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Muddy Waters
Альбом (сингл)
Best Of Muddy Waters
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
I Just Want To Make Love To You [aka Just Make Love To Me], Long Distance Call, Louisiana Blues, Honey Bee, Rollin' Stone, I'm Ready, Evans Shuffle, Too Young To Know, (I'm Your) Hoochie Coochie Man, She Moves Me, I Want You To Love Me [aka Mad Love], Standing Around Crying, Still A Fool, I Can't Be Satisfied, She's So Pretty, I Feel Like Going Home
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Испания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Muddy Waters - Best Of Muddy Waters (8436563186196) виниловая пластинка

"The Best of Muddy Waters" - альбом лучших хитов Мадди Уотерса, выпущенный Chess Records в апреле 1958 года. Двенадцать песен были первоначально выпущены в качестве синглов в период с 1948 по 1954 год, и большинство из них попали в топ-10 чартов журнала Billboard "Rhythm & Blues Records". Альбом стал первым диском Уотерса и третьим альбомом компании Chess в формате LP. Компания Chess перекомпоновала композиции и переименовала его в "Sail On" для выпуска в феврале 1969 г. Также релиз был переиздан на компакт-диске в 1997 году компаниями Chess и MCA Records. В 1983 году Зал славы Фонда блюза включил его в список "Классика блюзовых записей".



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Muddy Waters - Best Of Muddy Waters (8436563186196) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[8436563186196]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Muddy Waters
Альбом (сингл)
Best Of Muddy Waters
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
I Just Want To Make Love To You [aka Just Make Love To Me], Long Distance Call, Louisiana Blues, Honey Bee, Rollin' Stone, I'm Ready, Evans Shuffle, Too Young To Know, (I'm Your) Hoochie Coochie Man, She Moves Me, I Want You To Love Me [aka Mad Love], Standing Around Crying, Still A Fool, I Can't Be Satisfied, She's So Pretty, I Feel Like Going Home
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Испания
Описание
"The Best of Muddy Waters" - альбом лучших хитов Мадди Уотерса, выпущенный Chess Records в апреле 1958 года. Двенадцать песен были первоначально выпущены в качестве синглов в период с 1948 по 1954 год, и большинство из них попали в топ-10 чартов журнала Billboard "Rhythm & Blues Records". Альбом стал первым диском Уотерса и третьим альбомом компании Chess в формате LP. Компания Chess перекомпоновала композиции и переименовала его в "Sail On" для выпуска в феврале 1969 г. Также релиз был переиздан на компакт-диске в 1997 году компаниями Chess и MCA Records. В 1983 году Зал славы Фонда блюза включил его в список "Классика блюзовых записей".


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Muddy Waters - Best Of Muddy Waters (8436563186196) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...