Muddy Waters - Best Of Muddy Waters (8436563186196) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Muddy Waters - Best Of Muddy Waters (8436563186196) виниловая пластинка
"The Best of Muddy Waters" - альбом лучших хитов Мадди Уотерса, выпущенный Chess Records в апреле 1958 года. Двенадцать песен были первоначально выпущены в качестве синглов в период с 1948 по 1954 год, и большинство из них попали в топ-10 чартов журнала Billboard "Rhythm & Blues Records". Альбом стал первым диском Уотерса и третьим альбомом компании Chess в формате LP. Компания Chess перекомпоновала композиции и переименовала его в "Sail On" для выпуска в феврале 1969 г. Также релиз был переиздан на компакт-диске в 1997 году компаниями Chess и MCA Records. В 1983 году Зал славы Фонда блюза включил его в список "Классика блюзовых записей".
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Теги товара: Limited Edition
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Теги товара: Limited Edition
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