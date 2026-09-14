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Kurt Vile - Philadelphias Been Good To Me (199957376846) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Kurt Vile - Philadelphias Been Good To Me (199957376846) виниловая пластинка

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Kurt Vile - Philadelphias Been Good To Me (199957376846) - фото 1
Kurt Vile - Philadelphias Been Good To Me (199957376846) - фото 2
Kurt Vile - Philadelphias Been Good To Me (199957376846) - фото 3
Kurt Vile - Philadelphias Been Good To Me (199957376846) - фото 4
Kurt Vile - Philadelphias Been Good To Me (199957376846) - фото 5
Kurt Vile - Philadelphias Been Good To Me (199957376846) - фото 6
Kurt Vile - Philadelphias Been Good To Me (199957376846) - фото 7
Kurt Vile - Philadelphias Been Good To Me (199957376846) - фото 8
Kurt Vile - Philadelphias Been Good To Me (199957376846) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Kurt Vile
Альбом (сингл)
Philadelphias Been Good To Me
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Kurt Vile - Philadelphias Been Good To Me (199957376846) - фото 1
  • Kurt Vile - Philadelphias Been Good To Me (199957376846) - фото 2
  • Kurt Vile - Philadelphias Been Good To Me (199957376846) - фото 3
  • Kurt Vile - Philadelphias Been Good To Me (199957376846) - фото 4
  • Kurt Vile - Philadelphias Been Good To Me (199957376846) - фото 5
  • Kurt Vile - Philadelphias Been Good To Me (199957376846) - фото 6
  • Kurt Vile - Philadelphias Been Good To Me (199957376846) - фото 7
  • Kurt Vile - Philadelphias Been Good To Me (199957376846) - фото 8
  • Kurt Vile - Philadelphias Been Good To Me (199957376846) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 530 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737199
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Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[199957376846]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Kurt Vile
Альбом (сингл)
Philadelphias Been Good To Me
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Zoom 97, 99 BPM, Rock ‘o Stone, You don’t know cuz it’s my life, Chance to Bleed, Philly’s been good to me, 99th Song, Red Room Dub, Holiday OKV, Every time I look at you, Piano for Sarah, Avalanches of Snow
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Kurt Vile - Philadelphias Been Good To Me (199957376846) виниловая пластинка

«Philadelphia’s Been Good To Me» — предстоящий 10-й студийный (и третий на лейбле Verve) альбом американского инди-рок музыканта Курта Вайла Издание на виниле в гейтфолде Название «Philadelphia’s Been Good To Me» подчеркивает его любовь к родному городу, где он до сих пор живет и записывает большую часть своей музыки. В музыкальном плане альбом предлагает все, что поклонники любят в Курте Вайле: мерцающие гитары, захватывающие инструментальные фрагменты и тексты, одновременно дерзкие и сентиментальные. Этот альбом демонстрирует музыканта, который, несмотря на свою чрезвычайно успешную карьеру, остался верен своим корням и продолжает отстаивать художественную целостность.

Отзывы о товаре Kurt Vile - Philadelphias Been Good To Me (199957376846) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[199957376846]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Kurt Vile
Альбом (сингл)
Philadelphias Been Good To Me
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Zoom 97, 99 BPM, Rock ‘o Stone, You don’t know cuz it’s my life, Chance to Bleed, Philly’s been good to me, 99th Song, Red Room Dub, Holiday OKV, Every time I look at you, Piano for Sarah, Avalanches of Snow
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
«Philadelphia’s Been Good To Me» — предстоящий 10-й студийный (и третий на лейбле Verve) альбом американского инди-рок музыканта Курта Вайла Издание на виниле в гейтфолде Название «Philadelphia’s Been Good To Me» подчеркивает его любовь к родному городу, где он до сих пор живет и записывает большую часть своей музыки. В музыкальном плане альбом предлагает все, что поклонники любят в Курте Вайле: мерцающие гитары, захватывающие инструментальные фрагменты и тексты, одновременно дерзкие и сентиментальные. Этот альбом демонстрирует музыканта, который, несмотря на свою чрезвычайно успешную карьеру, остался верен своим корням и продолжает отстаивать художественную целостность.
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