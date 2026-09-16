Top.Mail.Ru
Cranberries - Everybody Else Is Doing It, So Why Cant We? (602488315777) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Cranberries - Everybody Else Is Doing It, So Why Cant We? (602488315777) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Cranberries - Everybody Else Is Doing It, So Why Cant We? (602488315777) - фото 1
Cranberries - Everybody Else Is Doing It, So Why Cant We? (602488315777) - фото 2
Cranberries - Everybody Else Is Doing It, So Why Cant We? (602488315777) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Cranberries
Альбом (сингл)
Everybody Else Is Doing It, So Why Cant We?
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Cranberries - Everybody Else Is Doing It, So Why Cant We? (602488315777) - фото 1
  • Cranberries - Everybody Else Is Doing It, So Why Cant We? (602488315777) - фото 2
  • Cranberries - Everybody Else Is Doing It, So Why Cant We? (602488315777) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 390 руб. 
Начислим 160 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 737198
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Cranberries - Everybody Else Is Doing It, So Why Cant We? (602488315777) виниловая пластинка
4 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[602488315777]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Cranberries
Альбом (сингл)
Everybody Else Is Doing It, So Why Cant We?
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
I Still Do, Dreams, Sunday, Pretty, Waltzing Back, Not Sorry, Linger, Wanted, Still Can't, I Will Always, How, Put Me Down
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Cranberries - Everybody Else Is Doing It, So Why Cant We? (602488315777) виниловая пластинка

Everybody Else Is Doing It, So Why Can’t We? — дебютный студийный альбом группы The Cranberries, выпущенный первоначально в 1993 году. Ремастированное издание на виниле подготовлено на студии Abbey Road под контролем оригинального продюсера Стивена Стрита Альбом был полностью написан вокалисткой группы Долорес О'Риордан и гитаристом Ноэлем Хоганом и содержит самый успешный сингл группы в США — «Linger». Альбом занял первое место в британских и ирландских чартах. В общей сложности он провел 86 недель в британском чарте. Он достиг 18-го места в американском чарте Billboard 200 и оставался в этом чарте 136 недель; альбом разошелся тиражом в шесть миллионов копий по всему миру.

Отзывы о товаре Cranberries - Everybody Else Is Doing It, So Why Cant We? (602488315777) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[602488315777]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Cranberries
Альбом (сингл)
Everybody Else Is Doing It, So Why Cant We?
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
I Still Do, Dreams, Sunday, Pretty, Waltzing Back, Not Sorry, Linger, Wanted, Still Can't, I Will Always, How, Put Me Down
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Everybody Else Is Doing It, So Why Can’t We? — дебютный студийный альбом группы The Cranberries, выпущенный первоначально в 1993 году. Ремастированное издание на виниле подготовлено на студии Abbey Road под контролем оригинального продюсера Стивена Стрита Альбом был полностью написан вокалисткой группы Долорес О'Риордан и гитаристом Ноэлем Хоганом и содержит самый успешный сингл группы в США — «Linger». Альбом занял первое место в британских и ирландских чартах. В общей сложности он провел 86 недель в британском чарте. Он достиг 18-го места в американском чарте Billboard 200 и оставался в этом чарте 136 недель; альбом разошелся тиражом в шесть миллионов копий по всему миру.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Cranberries - Everybody Else Is Doing It, So Why Cant We? (602488315777) виниловая пластинка – стоимость товара 4390 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...