Various Artists - Jazz Dispensary: Cosmic Stash High Lights (888072756908) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Jazz Dispensary: Cosmic Stash High Lights
Жанр
Диско
Версия издания
лимитированное, picture
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 740 руб.
В наличии
Код товара: 737196
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4 740 руб.
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[888072756908]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Jazz Dispensary: Cosmic Stash High Lights
Жанр
Диско
Трек-лист
Rusty Bryant– Fire Eater [7" Edit], Funk, Inc. – Kool Is Back [Edit], Patrice Rushen– The Hump, Gary Bartz NTU Troop– Celestial Blues, David Axelrod– Mucho Chupar, Johnny Lytle– Tawhid, The Blackbyrds– Mysterious Vibes, Jack DeJohnette– Epilog, Johnny Hammond– Can't We Smile
Версия издания
лимитированное, picture
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Сингапур
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Various Artists - Jazz Dispensary: Cosmic Stash High Lights (888072756908) виниловая пластинка
Десятилетие мрачности. В честь 10-летия бокс-сета, с которого все началось, Jazz Dispensary с радостью представляет Cosmic Stash: HIGH Lights. Девять треков от таких звезд Jazz Dispensary, как Джонни Хаммонд, Патрис Рашен, Дэвид Аксельрод, Гэри Бартц и другие, собранные из оригинального бокс-сета Cosmic Stash и выпущенные ограниченным тиражом на виниловой пластинке с эффектом брызг краски, доступной только в независимых магазинах. Проснитесь и покурите, но не пропустите и не потеряйте.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[888072756908]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Jazz Dispensary: Cosmic Stash High Lights
Жанр
Диско
Трек-лист
Rusty Bryant– Fire Eater [7" Edit], Funk, Inc. – Kool Is Back [Edit], Patrice Rushen– The Hump, Gary Bartz NTU Troop– Celestial Blues, David Axelrod– Mucho Chupar, Johnny Lytle– Tawhid, The Blackbyrds– Mysterious Vibes, Jack DeJohnette– Epilog, Johnny Hammond– Can't We Smile
Развернуть
Версия издания
лимитированное, picture
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Сингапур
Десятилетие мрачности. В честь 10-летия бокс-сета, с которого все началось, Jazz Dispensary с радостью представляет Cosmic Stash: HIGH Lights. Девять треков от таких звезд Jazz Dispensary, как Джонни Хаммонд, Патрис Рашен, Дэвид Аксельрод, Гэри Бартц и другие, собранные из оригинального бокс-сета Cosmic Stash и выпущенные ограниченным тиражом на виниловой пластинке с эффектом брызг краски, доступной только в независимых магазинах. Проснитесь и покурите, но не пропустите и не потеряйте.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Various Artists - Jazz Dispensary: Cosmic Stash High Lights (888072756908) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 4740 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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