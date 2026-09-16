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Various Artists - Jazz Dispensary: Cosmic Stash High Lights (888072756908) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Various Artists - Jazz Dispensary: Cosmic Stash High Lights (888072756908) виниловая пластинка

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Various Artists - Jazz Dispensary: Cosmic Stash High Lights (888072756908) - фото 1
Various Artists - Jazz Dispensary: Cosmic Stash High Lights (888072756908) - фото 2
Various Artists - Jazz Dispensary: Cosmic Stash High Lights (888072756908) - фото 3
Various Artists - Jazz Dispensary: Cosmic Stash High Lights (888072756908) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Jazz Dispensary: Cosmic Stash High Lights
Жанр
Диско
Версия издания
лимитированное, picture
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Various Artists - Jazz Dispensary: Cosmic Stash High Lights (888072756908) - фото 1
  • Various Artists - Jazz Dispensary: Cosmic Stash High Lights (888072756908) - фото 2
  • Various Artists - Jazz Dispensary: Cosmic Stash High Lights (888072756908) - фото 3
  • Various Artists - Jazz Dispensary: Cosmic Stash High Lights (888072756908) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 740 руб. 
Начислим 170 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 737196
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Various Artists - Jazz Dispensary: Cosmic Stash High Lights (888072756908) виниловая пластинка
4 740 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[888072756908]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Jazz Dispensary: Cosmic Stash High Lights
Жанр
Диско
Трек-лист
Rusty Bryant– Fire Eater [7" Edit], Funk, Inc. – Kool Is Back [Edit], Patrice Rushen– The Hump, Gary Bartz NTU Troop– Celestial Blues, David Axelrod– Mucho Chupar, Johnny Lytle– Tawhid, The Blackbyrds– Mysterious Vibes, Jack DeJohnette– Epilog, Johnny Hammond– Can't We Smile
Версия издания
лимитированное, picture
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Сингапур
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Various Artists - Jazz Dispensary: Cosmic Stash High Lights (888072756908) виниловая пластинка

Десятилетие мрачности. В честь 10-летия бокс-сета, с которого все началось, Jazz Dispensary с радостью представляет Cosmic Stash: HIGH Lights. Девять треков от таких звезд Jazz Dispensary, как Джонни Хаммонд, Патрис Рашен, Дэвид Аксельрод, Гэри Бартц и другие, собранные из оригинального бокс-сета Cosmic Stash и выпущенные ограниченным тиражом на виниловой пластинке с эффектом брызг краски, доступной только в независимых магазинах. Проснитесь и покурите, но не пропустите и не потеряйте.

Отзывы о товаре Various Artists - Jazz Dispensary: Cosmic Stash High Lights (888072756908) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[888072756908]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Jazz Dispensary: Cosmic Stash High Lights
Жанр
Диско
Трек-лист
Rusty Bryant– Fire Eater [7" Edit], Funk, Inc. – Kool Is Back [Edit], Patrice Rushen– The Hump, Gary Bartz NTU Troop– Celestial Blues, David Axelrod– Mucho Chupar, Johnny Lytle– Tawhid, The Blackbyrds– Mysterious Vibes, Jack DeJohnette– Epilog, Johnny Hammond– Can't We Smile
Развернуть
Версия издания
лимитированное, picture
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Сингапур
Описание
Десятилетие мрачности. В честь 10-летия бокс-сета, с которого все началось, Jazz Dispensary с радостью представляет Cosmic Stash: HIGH Lights. Девять треков от таких звезд Jazz Dispensary, как Джонни Хаммонд, Патрис Рашен, Дэвид Аксельрод, Гэри Бартц и другие, собранные из оригинального бокс-сета Cosmic Stash и выпущенные ограниченным тиражом на виниловой пластинке с эффектом брызг краски, доступной только в независимых магазинах. Проснитесь и покурите, но не пропустите и не потеряйте.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Various Artists - Jazz Dispensary: Cosmic Stash High Lights (888072756908) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 4740 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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