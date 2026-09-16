Black Sabbath - Seventh Star (Rsd 2026) (4099964217773) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Black Sabbath
Альбом (сингл)
Seventh Star
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
красный, черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 737195
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[4099964217773]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Black Sabbath
Альбом (сингл)
Seventh Star
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
In For The Kill, No Stranger To Love, Turn To Stone, Sphinx (The Guardian), Seventh Star, Danger Zone, Heart Like A Wheel, Angry Heart, In Memory…
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный, черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Black Sabbath - Seventh Star (Rsd 2026) (4099964217773) виниловая пластинка
Seventh Star — двенадцатый студийный альбом группы Black Sabbath, выпущенный в 1986 году. Это первая из трёх совместных работ Тони Айомми и бывшего вокалиста Deep Purple и Trapeze Гленна Хьюза. Это новое ремастированное издание, выпущенное на красно-чёрном виниле к RSD 2026, теперь включает ремикс-версию сингла «No Stranger To Love».
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Black Sabbath, Цветной винил
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[4099964217773]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Black Sabbath
Альбом (сингл)
Seventh Star
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
In For The Kill, No Stranger To Love, Turn To Stone, Sphinx (The Guardian), Seventh Star, Danger Zone, Heart Like A Wheel, Angry Heart, In Memory…
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный, черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Seventh Star — двенадцатый студийный альбом группы Black Sabbath, выпущенный в 1986 году. Это первая из трёх совместных работ Тони Айомми и бывшего вокалиста Deep Purple и Trapeze Гленна Хьюза. Это новое ремастированное издание, выпущенное на красно-чёрном виниле к RSD 2026, теперь включает ремикс-версию сингла «No Stranger To Love».
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Black Sabbath, Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Black Sabbath, Цветной винил
Black Sabbath - Seventh Star (Rsd 2026) (4099964217773) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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