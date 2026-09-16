Tomora (Ex-The Chemical Brothers) - Come Closer (199957007337) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Tomora (Ex-The Chemical Brothers) - Come Closer (199957007337) виниловая пластинка
Come Closer — предстоящий дебютный студийный альбом англо-норвежской супергруппы электронной музыки Tomora, в состав которой входят английский продюсер Том Роулендс и норвежская певица и автор песен Аврора. Издание на 180 г виниле Альбом Come Closer возник из студийных сессий, которые изначально не планировались как полноценный релиз. Роулендс сказал, что они начали заниматься музыкой, «даже не имея ни малейшего представления о том, что это к чему-то приведет или что мы вообще записываем альбом», добавив, что он «дорожил этим моментом свободы, творчества и создания чего-то великого». Эти сессии стали продолжением предыдущих совместных работ пары, включая вклад Авроры в альбом The Chemical Brothers «No Geography» и продюсерскую работу Роулендса над альбомом Авроры «What Happened to the Heart?». 4 декабря 2025 года группа выпустила "Ring the Alarm" в качестве ведущего сингла, а на обратной стороне пластинки была песня "The Thing". Группа объявила о турне в поддержку альбома, включающем концерты в Европе, Северной Америке и Азии. Они дали свой первый концерт как Tomora в Манчестере в New Century Hall.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Инструментальная музыка, Limited Edition
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Инструментальная музыка, Limited Edition
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