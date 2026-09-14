Top.Mail.Ru
Tomlinson Louis - How Did I Get Here? (Clear) (4099964197815) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Tomlinson Louis - How Did I Get Here? (Clear) (4099964197815) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Tomlinson Louis - How Did I Get Here? (Clear) (4099964197815) - фото 1
Tomlinson Louis - How Did I Get Here? (Clear) (4099964197815) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Tomlinson Louis
Альбом (сингл)
How Did I Get Here?
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Tomlinson Louis - How Did I Get Here? (Clear) (4099964197815) - фото 1
  • Tomlinson Louis - How Did I Get Here? (Clear) (4099964197815) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 540 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737190
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[4099964197815]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Tomlinson Louis
Альбом (сингл)
How Did I Get Here?
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Lemonade, On Fire, Sunflowers, Lazy, Palaces, Last Night, Broken Bones, Dark To Light, Imposter, Sanity, Jump The Gun, Lucid
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Tomlinson Louis - How Did I Get Here? (Clear) (4099964197815) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Lemonade, On Fire, Sunflowers, Lazy, Palaces, Last Night, Broken Bones, Dark To Light, Imposter, Sanity, Jump The Gun, Lucid



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Tomlinson Louis - How Did I Get Here? (Clear) (4099964197815) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[4099964197815]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Tomlinson Louis
Альбом (сингл)
How Did I Get Here?
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Lemonade, On Fire, Sunflowers, Lazy, Palaces, Last Night, Broken Bones, Dark To Light, Imposter, Sanity, Jump The Gun, Lucid
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Lemonade, On Fire, Sunflowers, Lazy, Palaces, Last Night, Broken Bones, Dark To Light, Imposter, Sanity, Jump The Gun, Lucid


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Tomlinson Louis - How Did I Get Here? (Clear) (4099964197815) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...