Tori Amos - In Times Of Dragons (602488178655) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Tori Amos
Альбом (сингл)
In Times Of Dragons
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 110 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 737188
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[602488178655]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Tori Amos
Альбом (сингл)
In Times Of Dragons
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Shush, In Times Of Dragons, Provincetown, St. Teresa, Gasoline Girls, Ode To Minnesota, Fanny Faudrey, Veins, Strawberry Moon, Song Of Sorrow, Flood, Pyrite, Tempest, Angelshark, Blue Lotus, Stronger Together, 23 Peaks
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Tori Amos - In Times Of Dragons (602488178655) виниловая пластинка
«In Time of Dragons» — восемнадцатый альбом в блестящей 36-летней карьере Амоса, за время которой было продано более 12 миллионов пластинок, отыграно тысячи концертов, восемь раз он был номинирован на премию «Грэмми» и получил множество наград. «„Времена драконов“ — это метафорическая история о борьбе за демократию против тирании, отражающая нынешнее отвратительное, неслучайное уничтожение демократии в реальном времени „верующими в диктаторов демонами-ящерицами“, узурпирующими власть в Америке». – Тори Амос
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[602488178655]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Tori Amos
Альбом (сингл)
In Times Of Dragons
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Shush, In Times Of Dragons, Provincetown, St. Teresa, Gasoline Girls, Ode To Minnesota, Fanny Faudrey, Veins, Strawberry Moon, Song Of Sorrow, Flood, Pyrite, Tempest, Angelshark, Blue Lotus, Stronger Together, 23 Peaks
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
«In Time of Dragons» — восемнадцатый альбом в блестящей 36-летней карьере Амоса, за время которой было продано более 12 миллионов пластинок, отыграно тысячи концертов, восемь раз он был номинирован на премию «Грэмми» и получил множество наград. «„Времена драконов“ — это метафорическая история о борьбе за демократию против тирании, отражающая нынешнее отвратительное, неслучайное уничтожение демократии в реальном времени „верующими в диктаторов демонами-ящерицами“, узурпирующими власть в Америке». – Тори Амос
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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