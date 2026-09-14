Top.Mail.Ru
T.A.T.U. - All The Things She Said (Picture) (602488536592) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

T.A.T.U. - All The Things She Said (Picture) (602488536592) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
T.A.T.U. - All The Things She Said (Picture) (602488536592) - фото 1
T.A.T.U. - All The Things She Said (Picture) (602488536592) - фото 2
T.A.T.U. - All The Things She Said (Picture) (602488536592) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
t.A.T.u.
Альбом (сингл)
All The Things She Said
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
picture
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • T.A.T.U. - All The Things She Said (Picture) (602488536592) - фото 1
  • T.A.T.U. - All The Things She Said (Picture) (602488536592) - фото 2
  • T.A.T.U. - All The Things She Said (Picture) (602488536592) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737187
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[602488536592]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
t.A.T.u.
Альбом (сингл)
All The Things She Said
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
All The Things She Said (Martin’s Extended Heated Radio Remix), All The Things She Said (Martin’s Heated Radio Remix), All The Things She Said (Extension 119 Club Edit)
Версия издания
picture
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара T.A.T.U. - All The Things She Said (Picture) (602488536592) виниловая пластинка

В 2002 году группа t.A.T.u. вошла в историю поп-музыки с песней "All The Things She Said". Юлия Волкова и Лена Катина добились с этой песней мирового хита номер один и в одночасье стали одним из самых противоречивых дуэтов своего времени. Мрачный синт-поп, невероятная запоминаемость и эмоционально насыщенный припев – трек затронул сердца слушателей как в музыкальном, так и в культурном плане. Провокационное исполнение, культовый видеоклип и намеренное изображение статуса аутсайдера, интимности и бунтарства сделали песню гораздо большим, чем просто хитом в чартах. Спустя более чем 20 лет песня «All The Things She Said» переживает мощное возрождение, её можно услышать в недавно вышедшем сериале HBO Max «Heated Rivalry». В честь этого возвращения выходит 12-дюймовая виниловая пластинка с изображением. Пластинка включает в себя новую интерпретацию ремикса, расширенную версию и ремикс. Высококачественный звук, культовое оформление и трек, объединяющий поколения. Эта виниловая пластинка — дань уважения песне, которая никогда по-настоящему не исчезала и теперь звучит громче, чем когда-либо.

Отзывы о товаре T.A.T.U. - All The Things She Said (Picture) (602488536592) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[602488536592]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
t.A.T.u.
Альбом (сингл)
All The Things She Said
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
All The Things She Said (Martin’s Extended Heated Radio Remix), All The Things She Said (Martin’s Heated Radio Remix), All The Things She Said (Extension 119 Club Edit)
Развернуть
Версия издания
picture
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
В 2002 году группа t.A.T.u. вошла в историю поп-музыки с песней "All The Things She Said". Юлия Волкова и Лена Катина добились с этой песней мирового хита номер один и в одночасье стали одним из самых противоречивых дуэтов своего времени. Мрачный синт-поп, невероятная запоминаемость и эмоционально насыщенный припев – трек затронул сердца слушателей как в музыкальном, так и в культурном плане. Провокационное исполнение, культовый видеоклип и намеренное изображение статуса аутсайдера, интимности и бунтарства сделали песню гораздо большим, чем просто хитом в чартах. Спустя более чем 20 лет песня «All The Things She Said» переживает мощное возрождение, её можно услышать в недавно вышедшем сериале HBO Max «Heated Rivalry». В честь этого возвращения выходит 12-дюймовая виниловая пластинка с изображением. Пластинка включает в себя новую интерпретацию ремикса, расширенную версию и ремикс. Высококачественный звук, культовое оформление и трек, объединяющий поколения. Эта виниловая пластинка — дань уважения песне, которая никогда по-настоящему не исчезала и теперь звучит громче, чем когда-либо.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


T.A.T.U. - All The Things She Said (Picture) (602488536592) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...