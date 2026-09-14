T.A.T.U. - All The Things She Said (Picture) (602488536592) виниловая пластинка
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Описание товара T.A.T.U. - All The Things She Said (Picture) (602488536592) виниловая пластинка
В 2002 году группа t.A.T.u. вошла в историю поп-музыки с песней "All The Things She Said". Юлия Волкова и Лена Катина добились с этой песней мирового хита номер один и в одночасье стали одним из самых противоречивых дуэтов своего времени. Мрачный синт-поп, невероятная запоминаемость и эмоционально насыщенный припев – трек затронул сердца слушателей как в музыкальном, так и в культурном плане. Провокационное исполнение, культовый видеоклип и намеренное изображение статуса аутсайдера, интимности и бунтарства сделали песню гораздо большим, чем просто хитом в чартах. Спустя более чем 20 лет песня «All The Things She Said» переживает мощное возрождение, её можно услышать в недавно вышедшем сериале HBO Max «Heated Rivalry». В честь этого возвращения выходит 12-дюймовая виниловая пластинка с изображением. Пластинка включает в себя новую интерпретацию ремикса, расширенную версию и ремикс. Высококачественный звук, культовое оформление и трек, объединяющий поколения. Эта виниловая пластинка — дань уважения песне, которая никогда по-настоящему не исчезала и теперь звучит громче, чем когда-либо.
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