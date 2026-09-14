Rolling Stones - In The Stars (45 Rpm) (Yellow) (602488213721) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
10 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Rolling Stones
Альбом (сингл)
In The Stars
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 610 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 737182
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[602488213721]
Тип издания
10 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Rolling Stones
Альбом (сингл)
In The Stars
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
In the Stars, Rough and Twisted
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Rolling Stones - In The Stars (45 Rpm) (Yellow) (602488213721) виниловая пластинка
The Rolling Stones возвращаются с новым зажигательным рок-хитом, который бьет с первой же ноты. Мощный вокал Мика Джаггера задает тон, а Кит Ричардс и Ронни Вуд обеспечивают фирменную, риффовую мощь. В результате получился трек, который кажется вневременным, но при этом взрывным – громким, резким и неотразимым. Это смелое заявление: The Stones вернулись и стали еще более неудержимыми, чем когда-либо. Выпущено на 10-дюймовом желтом виниле.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[602488213721]
Тип издания
10 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Rolling Stones
Альбом (сингл)
In The Stars
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
In the Stars, Rough and Twisted
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
The Rolling Stones возвращаются с новым зажигательным рок-хитом, который бьет с первой же ноты. Мощный вокал Мика Джаггера задает тон, а Кит Ричардс и Ронни Вуд обеспечивают фирменную, риффовую мощь. В результате получился трек, который кажется вневременным, но при этом взрывным – громким, резким и неотразимым. Это смелое заявление: The Stones вернулись и стали еще более неудержимыми, чем когда-либо. Выпущено на 10-дюймовом желтом виниле.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
Rolling Stones - In The Stars (45 Rpm) (Yellow) (602488213721) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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