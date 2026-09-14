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Gregory Porter - Take Me To The Alley (10Th Anniversary) (Transparent Orange) (199957351621) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Gregory Porter - Take Me To The Alley (10Th Anniversary) (Transparent Orange) (199957351621) виниловая пластинка

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Gregory Porter - Take Me To The Alley (10Th Anniversary) (Transparent Orange) (199957351621) - фото 1
Gregory Porter - Take Me To The Alley (10Th Anniversary) (Transparent Orange) (199957351621) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Gregory Porter
Альбом (сингл)
Take Me To The Alley
Жанр
Jazz
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Gregory Porter - Take Me To The Alley (10Th Anniversary) (Transparent Orange) (199957351621) - фото 1
  • Gregory Porter - Take Me To The Alley (10Th Anniversary) (Transparent Orange) (199957351621) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 530 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737181
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Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[199957351621]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Gregory Porter
Альбом (сингл)
Take Me To The Alley
Жанр
Jazz
Трек-лист
Holding On, Don't Lose Your Steam, Take Me To The Alley, Day Dream, Consequence Of Love, In Fashion, More Than A Woman, In Heaven, Insanity, Don't Be A Fool, Fan The Flames, French African Queen, Holding On (Rules Remix)
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Gregory Porter - Take Me To The Alley (10Th Anniversary) (Transparent Orange) (199957351621) виниловая пластинка

Take Me to the Alley — четвёртый студийный альбом американского джазового музыканта Грегори Портера, вышедший в 2016 году на лейбле Blue Note. Альбом принёс Портеру премию Грэмми за лучший джазовый вокальный альбом. Лимитированное издание на 180 г оранжевом виниле в гейтфолде к 10-летию альбома. Бонус-трек — это ремикс Rules на "Holding On", выпущенный в 2026 году, который принес британскому продюсеру и ремиксеру, работающему вместе с Грегори Портером, стриминговый успех. На альбоме «Take Me To The Alley» Грегори Портер предстает как чуткий певец и автор песен, твердо стоящий на ногах в настоящем, и в то же время сохраняющий наследие классического джаза и соула. Второй альбом Грегори Портера на лейбле Blue Note вышел в 2016 году и получил премию «Грэмми» в номинации «Лучший джазовый вокальный альбом». Запоминающиеся песни, сочетающие джаз, соул, госпел и фанк, остаются одними из самых популярных в его дискографии; тексты песен затрагивают личные и политические темы и так же актуальны сегодня, как и десять лет назад.

Отзывы о товаре Gregory Porter - Take Me To The Alley (10Th Anniversary) (Transparent Orange) (199957351621) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[199957351621]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Gregory Porter
Альбом (сингл)
Take Me To The Alley
Жанр
Jazz
Трек-лист
Holding On, Don't Lose Your Steam, Take Me To The Alley, Day Dream, Consequence Of Love, In Fashion, More Than A Woman, In Heaven, Insanity, Don't Be A Fool, Fan The Flames, French African Queen, Holding On (Rules Remix)
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Take Me to the Alley — четвёртый студийный альбом американского джазового музыканта Грегори Портера, вышедший в 2016 году на лейбле Blue Note. Альбом принёс Портеру премию Грэмми за лучший джазовый вокальный альбом. Лимитированное издание на 180 г оранжевом виниле в гейтфолде к 10-летию альбома. Бонус-трек — это ремикс Rules на "Holding On", выпущенный в 2026 году, который принес британскому продюсеру и ремиксеру, работающему вместе с Грегори Портером, стриминговый успех. На альбоме «Take Me To The Alley» Грегори Портер предстает как чуткий певец и автор песен, твердо стоящий на ногах в настоящем, и в то же время сохраняющий наследие классического джаза и соула. Второй альбом Грегори Портера на лейбле Blue Note вышел в 2016 году и получил премию «Грэмми» в номинации «Лучший джазовый вокальный альбом». Запоминающиеся песни, сочетающие джаз, соул, госпел и фанк, остаются одними из самых популярных в его дискографии; тексты песен затрагивают личные и политические темы и так же актуальны сегодня, как и десять лет назад.
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Gregory Porter - Take Me To The Alley (10Th Anniversary) (Transparent Orange) (199957351621) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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