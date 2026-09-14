Gregory Porter - Take Me To The Alley (10Th Anniversary) (Transparent Orange) (199957351621) виниловая пластинка
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Описание товара Gregory Porter - Take Me To The Alley (10Th Anniversary) (Transparent Orange) (199957351621) виниловая пластинка
Take Me to the Alley — четвёртый студийный альбом американского джазового музыканта Грегори Портера, вышедший в 2016 году на лейбле Blue Note. Альбом принёс Портеру премию Грэмми за лучший джазовый вокальный альбом. Лимитированное издание на 180 г оранжевом виниле в гейтфолде к 10-летию альбома. Бонус-трек — это ремикс Rules на "Holding On", выпущенный в 2026 году, который принес британскому продюсеру и ремиксеру, работающему вместе с Грегори Портером, стриминговый успех. На альбоме «Take Me To The Alley» Грегори Портер предстает как чуткий певец и автор песен, твердо стоящий на ногах в настоящем, и в то же время сохраняющий наследие классического джаза и соула. Второй альбом Грегори Портера на лейбле Blue Note вышел в 2016 году и получил премию «Грэмми» в номинации «Лучший джазовый вокальный альбом». Запоминающиеся песни, сочетающие джаз, соул, госпел и фанк, остаются одними из самых популярных в его дискографии; тексты песен затрагивают личные и политические темы и так же актуальны сегодня, как и десять лет назад.
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