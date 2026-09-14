Parov Stelar - The Art Of Sampling (Light Blue) (602455829474) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Parov Stelar
Альбом (сингл)
The Art Of Sampling
Жанр
Jazz
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 737179
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[602455829474]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Parov Stelar
Альбом (сингл)
The Art Of Sampling
Жанр
Jazz
Трек-лист
Keep On Dancing, Josephine, Heavens Radio, She Ain't Got No Money, All Night, Catgroove, The Phantom (1930 Version), Libella Swing, The Mojo Radio Gang (Radio Version), Love Remix, Faith, Matilda (Radio Edit), Shine, Jimmy's Gang (Radio Edit)
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Parov Stelar - The Art Of Sampling (Light Blue) (602455829474) виниловая пластинка
Компиляция Parov Stelar "The Art Of Sampling" 2013 года на виниле. Parov Stelar - псевдоним музыканта Маркуса Фюредера, лидера одноимённого музыкального коллектива из австрийского города Линц. Особенность их музыки состоит в разнообразном соединении джаза, хауса, IDM и даунтемпо. Маркус Фюредер является основателем музыкального жанра электро-свинг.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 6 680 руб.1670 руб. в СплитAmber Mark - Three Dimensions Deep (0602438129157) виниловая пла...
-
В наличииЦена 6 750 руб.1688 руб. в СплитNine Inch Nails - The Fragile (0602557142778) виниловая пластинк...
-
В наличииЦена 6 750 руб.1688 руб. в СплитOST - The Twilight Saga: Breaking Dawn, Part 1 (Various Artists)...
-
В наличииЦена 6 750 руб.1688 руб. в СплитOST - The Twilight Saga: Breaking Dawn, Part 2 (Various Artists)...
-
В наличииЦена 6 750 руб.1688 руб. в СплитBad Company Rock N Roll Fantasy: The Very Best Of Bad Company (...
-
В наличииЦена 6 750 руб.1688 руб. в СплитThe Flower Kings - Unfold The Future (0196587484910) виниловая п...
-
В наличииЦена 6 750 руб.1688 руб. в СплитDepeche Mode - The Best Of (0889854513016) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 6 750 руб.1688 руб. в СплитLorna Shore, Pain Remains (0196588441219) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 6 750 руб.1688 руб. в СплитOST - 100.000 Dollari Per Ringo (Bruno Nicolai) (coloured) (8032...
-
В наличииЦена 6 750 руб.1688 руб. в СплитBlack Sabbath - Black Sabbath (Analogue) (0081227814434) винилов...
-
В наличииЦена 6 750 руб.1688 руб. в СплитChicago - IX - Greatest Hits (coloured) (0603497816125) винилова...
-
В наличииЦена 6 750 руб.1688 руб. в СплитBlack Sabbath - Master Of Reality - deluxe (0081227949112) винил...
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[602455829474]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Parov Stelar
Альбом (сингл)
The Art Of Sampling
Жанр
Jazz
Трек-лист
Keep On Dancing, Josephine, Heavens Radio, She Ain't Got No Money, All Night, Catgroove, The Phantom (1930 Version), Libella Swing, The Mojo Radio Gang (Radio Version), Love Remix, Faith, Matilda (Radio Edit), Shine, Jimmy's Gang (Radio Edit)
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Компиляция Parov Stelar "The Art Of Sampling" 2013 года на виниле. Parov Stelar - псевдоним музыканта Маркуса Фюредера, лидера одноимённого музыкального коллектива из австрийского города Линц. Особенность их музыки состоит в разнообразном соединении джаза, хауса, IDM и даунтемпо. Маркус Фюредер является основателем музыкального жанра электро-свинг.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Parov Stelar - The Art Of Sampling (Light Blue) (602455829474) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Parov Stelar - The Art Of Sampling (Light Blue) (602455829474) виниловая пластинка