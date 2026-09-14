Noah Kahan - The Great Divide (Beer Bottle) (199957317351) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Noah Kahan
Альбом (сингл)
The Great Divide
Жанр
Кантри
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
коричневый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 000 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 737177
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[199957317351]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Noah Kahan
Альбом (сингл)
The Great Divide
Жанр
Кантри
Трек-лист
End Of August, Doors, American Cars, Downfall, Paid Time Off, The Great Divide, Haircut, Willing And Able, Dashboard, 23, Porch Light, Deny Deny Deny, Headed North, We Go Way Back, Spoiled, All Them Horses, Dan
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
коричневый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Noah Kahan - The Great Divide (Beer Bottle) (199957317351) виниловая пластинка
«The Great Divide» — долгожданный новый альбом двукратного номинанта премии «Грэмми» Ноа Кахана. В нём он размышляет о прошлом Ноа, его сложных отношениях с семьёй, друзьями, родным Вермонтом, а также о разобщённости и дистанции, которые создают молчание и невысказанные истины между людьми.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[199957317351]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Noah Kahan
Альбом (сингл)
The Great Divide
Жанр
Кантри
Трек-лист
End Of August, Doors, American Cars, Downfall, Paid Time Off, The Great Divide, Haircut, Willing And Able, Dashboard, 23, Porch Light, Deny Deny Deny, Headed North, We Go Way Back, Spoiled, All Them Horses, Dan
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
коричневый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
«The Great Divide» — долгожданный новый альбом двукратного номинанта премии «Грэмми» Ноа Кахана. В нём он размышляет о прошлом Ноа, его сложных отношениях с семьёй, друзьями, родным Вермонтом, а также о разобщённости и дистанции, которые создают молчание и невысказанные истины между людьми.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Noah Kahan - The Great Divide (Beer Bottle) (199957317351) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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