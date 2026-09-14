Thelonious Monk - Thelonious Alone In San Francisco (888072739970) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Thelonious Monk
Альбом (сингл)
Thelonious Alone In San Francisco
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 440 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 737174
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[888072739970]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Thelonious Monk
Альбом (сингл)
Thelonious Alone In San Francisco
Жанр
Jazz
Трек-лист
lue Monk, Ruby, My Dear, Round Lights, Everything Happens To Me, You Took The Words Right Out Of My Heart, luehawk, Pannonica, Remember, There’s Danger In Your Eyes, Cherie, Reflections
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Original Jazz Classics
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Thelonious Monk - Thelonious Alone In San Francisco (888072739970) виниловая пластинка
В апреле 2026 года лейбл Craft Recordings выпустил новое переиздание классического альбома Thelonious Monk — Alone In San Francisco в рамках престижной серии Original Jazz Classics (OJC). Это третий сольный альбом Телониуса Монка, записанный в октябре 1959 года в зале Fugazi Hall в Сан-Франциско без участия зрителей. Пластинка представляет собой интимную и вдумчивую запись, где Монк демонстрирует свой уникальный стиль игры на фортепиано без сопровождения других инструментов. Полностью аналоговый (AAA), выполненный Кевином Греем с оригинальных мастер-лент в студии Cohearent Audio.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[888072739970]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Thelonious Monk
Альбом (сингл)
Thelonious Alone In San Francisco
Жанр
Jazz
Трек-лист
lue Monk, Ruby, My Dear, Round Lights, Everything Happens To Me, You Took The Words Right Out Of My Heart, luehawk, Pannonica, Remember, There’s Danger In Your Eyes, Cherie, Reflections
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Original Jazz Classics
Страна производитель
США
В апреле 2026 года лейбл Craft Recordings выпустил новое переиздание классического альбома Thelonious Monk — Alone In San Francisco в рамках престижной серии Original Jazz Classics (OJC). Это третий сольный альбом Телониуса Монка, записанный в октябре 1959 года в зале Fugazi Hall в Сан-Франциско без участия зрителей. Пластинка представляет собой интимную и вдумчивую запись, где Монк демонстрирует свой уникальный стиль игры на фортепиано без сопровождения других инструментов. Полностью аналоговый (AAA), выполненный Кевином Греем с оригинальных мастер-лент в студии Cohearent Audio.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Thelonious Monk - Thelonious Alone In San Francisco (888072739970) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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