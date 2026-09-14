Paul Mccartney - Boys Of Dungeon Lane (Pink) (199957488532) виниловая пластинка
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Описание товара Paul Mccartney - Boys Of Dungeon Lane (Pink) (199957488532) виниловая пластинка
The Boys of Dungeon Lane — предстоящий девятнадцатый сольный студийный альбом Пола Маккартни, релиз которого состоится на лейбле Capitol Records. Это его первая крупная работа после McCartney III (2020). Лимитированное издание на розовом виниле c тисненой обложкой включает буклет с текстами песен. В этих необыкновенных новых песнях Пол предстает в откровенном, уязвимом и глубоко задумчивом настроении, с редкой открытостью рассказывая о своем детстве в послевоенном Ливерпуле, родителях и ранних приключениях с Джорджем Харрисоном и Джоном Ленноном задолго до официального появления The Beatles в 1960 году. Это были тихие, непринужденные дни, в которые они, сами того не осознавая, заложили основу для культурной революции. Название альбома взято из текста одной из многих выдающихся композиций, уже доступных сейчас, — Days We Left Behind, минималистичной и глубоко интимной песни, которая передает эмоциональную суть проекта. Dungeon Lane — это место, которое Пол до сих пор видит, возвращаясь домой, — символические врата в мир до славы: послеобеденные часы у реки Мерси, книга о наблюдении за птицами в руках, «прокуренные бары и дешевые гитары» и мечты, которые еще не сбылись.
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Теги товара: Поп-музыка, Цветной винил
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Теги товара: Поп-музыка, Цветной винил
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