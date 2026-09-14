Thomas Anders - Sings Modern Talking: In The Garden Of Venus (4029759203865) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Thomas Anders - Sings Modern Talking: In The Garden Of Venus (4029759203865) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: In 100 Years (Thomas' Version), Don't Let It Get You Down (Thomas' Version), Who Will Save The World (Thomas' Version), A Telegram To Your Heart (Thomas' Version), It's Christmas (Thomas' Version), Don't Lose My Number (Thomas' Version), Slow Motion (Thomas' Version), Locomotion Tango (Thomas' Version), Good Girls Go To Heaven - Bad Girls Go To Everywhere (Thomas' Version), In The Garden Of Venus (New Bonus Track), Boulevard Of Broken Dreams (New Bonus Track), In 100 Years (Reprise - Thomas' Version), In 100 Years (Thomas' Version - In The Mix), Don't Let It Get You Down (Thomas' Version - In The Mix), Who Will Save The World (Thomas' Version - In The Mix), A Telegram To Your Heart (Thomas' Version - In The Mix), It's Christmas (Thomas' Version - In The Mix), Don't Lose My Number (Thomas' Version - In The Mix), Slow Motion (Thomas' Version - In The Mix), Locomotion Tango (Thomas' Version - In The Mix), Good Girls Go To Heaven - Bad Girls Go To Everywhere (Thomas' Version - In The Mix), In The Garden Of Venus (New Bonus Track - In The Mix), Boulevard Of Broken Dreams (New Bonus Track - In The Mix), In 100 Years (Reprise - Thomas' Version - In The Mix)
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