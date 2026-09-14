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This Is My Truth Tell Me Yours — пятый студийный альбом уэльской группы Manic Street Preachers, выпущенный в 1998 году. Альбом дебютировал на первом месте UK Albums Chart и находился там на протяжении 3 недель. This Is My Truth — один из самых успешных альбомов Manics, как в коммерческом, так и в музыкальном плане. В альбом вошли некоторые из самых известных треков группы, включая «If You Tolerate This Your Children Will Be Next» и «You Stole The Sun From My Heart».

This Is My Truth Tell Me Yours — пятый студийный альбом уэльской группы Manic Street Preachers, выпущенный в 1998 году. Альбом дебютировал на первом месте UK Albums Chart и находился там на протяжении 3 недель. This Is My Truth — один из самых успешных альбомов Manics, как в коммерческом, так и в музыкальном плане. В альбом вошли некоторые из самых известных треков группы, включая «If You Tolerate This Your Children Will Be Next» и «You Stole The Sun From My Heart».

Manic Street Preachers - This Is My Truth Tell Me Yours (199584076812) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме на данной странице.