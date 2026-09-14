Bring Me The Horizon - L.I.V.E. In Sao Paulo (Crystal Clear) (198029345315) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Bring Me The Horizon
Альбом (сингл)
L.I.V.E. In Sao Paulo
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 640 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 737158
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Характеристики
Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[198029345315]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Bring Me The Horizon
Альбом (сингл)
L.I.V.E. In Sao Paulo
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
DArkSide, Mantra, Happy Song, Teardrops, AmEN!, Kool-Aid, Shadow Moses, (spi)ritual, N/A, Sleepwalking, Kingslayer, Parasite Eve, Follow You, LosT, Can You Feel My Heart, Doomed, Drown, Throne
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Голландия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Bring Me The Horizon - L.I.V.E. In Sao Paulo (Crystal Clear) (198029345315) виниловая пластинка
Bring Me The Horizon: LIVE in S?o Paulo (Live Immersive Virtual Experiment) — запись самого масштабного на сегодняшний день сольного выступления группы на стадионе Allianz Parque в Сан-Паулу перед полностью заполненным залом, вмещающим 50 000 зрителей. 2 прозрачные виниловые пластинки в ПВХ-конверте с 8-страничным буклетом Сами участники группы называют это выступление лучшим на сегодняшний день. Концерт охватывает всю эволюцию репертуара BMTH, от Sempiternal и That's the Spirit до amo и серии POST HUMAN. LIVE in S?o Paulo — это не просто концерт, а момент в истории музыки.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[198029345315]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Bring Me The Horizon
Альбом (сингл)
L.I.V.E. In Sao Paulo
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
DArkSide, Mantra, Happy Song, Teardrops, AmEN!, Kool-Aid, Shadow Moses, (spi)ritual, N/A, Sleepwalking, Kingslayer, Parasite Eve, Follow You, LosT, Can You Feel My Heart, Doomed, Drown, Throne
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Голландия
Bring Me The Horizon: LIVE in S?o Paulo (Live Immersive Virtual Experiment) — запись самого масштабного на сегодняшний день сольного выступления группы на стадионе Allianz Parque в Сан-Паулу перед полностью заполненным залом, вмещающим 50 000 зрителей. 2 прозрачные виниловые пластинки в ПВХ-конверте с 8-страничным буклетом Сами участники группы называют это выступление лучшим на сегодняшний день. Концерт охватывает всю эволюцию репертуара BMTH, от Sempiternal и That's the Spirit до amo и серии POST HUMAN. LIVE in S?o Paulo — это не просто концерт, а момент в истории музыки.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Bring Me The Horizon - L.I.V.E. In Sao Paulo (Crystal Clear) (198029345315) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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