Big Brother And The Holding Company - Live At The Carousel Ballroom 1968 (8718469530731) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2012
Исполнитель
Big Brother And The Holding Company
Альбом (сингл)
Live At The Carousel Ballroom 1968
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 340 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 737152
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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8718469530731]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2012
Исполнитель
Big Brother And The Holding Company
Альбом (сингл)
Live At The Carousel Ballroom 1968
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Combination Of The Two, I Need A Man To Love, Flower In The Sun, Light Is Faster Than Sound, Summertime, Catch Me Daddy, It's A Deal, Call On Me, Jam - I'm Mad (Mad Man Blues), Piece Of My Heart, Coo Coo, Ball & Chain, Down On Me, Call On Me
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Big Brother And The Holding Company - Live At The Carousel Ballroom 1968 (8718469530731) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Combination Of The Two, I Need A Man To Love, Flower In The Sun, Light Is Faster Than Sound, Summertime, Catch Me Daddy, It's A Deal, Call On Me, Jam - I'm Mad (Mad Man Blues), Piece Of My Heart, Coo Coo, Ball & Chain, Down On Me, Call On Me
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Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8718469530731]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2012
Исполнитель
Big Brother And The Holding Company
Альбом (сингл)
Live At The Carousel Ballroom 1968
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Combination Of The Two, I Need A Man To Love, Flower In The Sun, Light Is Faster Than Sound, Summertime, Catch Me Daddy, It's A Deal, Call On Me, Jam - I'm Mad (Mad Man Blues), Piece Of My Heart, Coo Coo, Ball & Chain, Down On Me, Call On Me
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Combination Of The Two, I Need A Man To Love, Flower In The Sun, Light Is Faster Than Sound, Summertime, Catch Me Daddy, It's A Deal, Call On Me, Jam - I'm Mad (Mad Man Blues), Piece Of My Heart, Coo Coo, Ball & Chain, Down On Me, Call On Me
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Big Brother And The Holding Company - Live At The Carousel Ballroom 1968 (8718469530731) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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