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Kim Gordon (Ex-Sonic Youth) - Play Me (191401219815) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Kim Gordon (Ex-Sonic Youth) - Play Me (191401219815) виниловая пластинка

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Kim Gordon (Ex-Sonic Youth) - Play Me (191401219815) - фото 2
Kim Gordon (Ex-Sonic Youth) - Play Me (191401219815) - фото 3
Kim Gordon (Ex-Sonic Youth) - Play Me (191401219815) - фото 4
Kim Gordon (Ex-Sonic Youth) - Play Me (191401219815) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Kim Gordon (Ex-Sonic Youth)
Альбом (сингл)
Play Me
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Kim Gordon (Ex-Sonic Youth) - Play Me (191401219815) - фото 1
  • Kim Gordon (Ex-Sonic Youth) - Play Me (191401219815) - фото 2
  • Kim Gordon (Ex-Sonic Youth) - Play Me (191401219815) - фото 3
  • Kim Gordon (Ex-Sonic Youth) - Play Me (191401219815) - фото 4
  • Kim Gordon (Ex-Sonic Youth) - Play Me (191401219815) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 660 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737144
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Характеристики

Бренд
Matador
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Matador
Barcode
[191401219815]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Kim Gordon (Ex-Sonic Youth)
Альбом (сингл)
Play Me
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
PLAY ME, GIRL WITH A LOOK, NO HANDS, BLACK OUT, DIRTY TECH, NOT TODAY, BUSY BEE, SQUARE JAW, SUBCON, POST EMPIRE, NAIL BITER, !
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Kim Gordon (Ex-Sonic Youth) - Play Me (191401219815) виниловая пластинка

Третий альбом Ким Гордон, «PLAY ME», отличается лаконичностью и непосредственностью, расширяя звуковую палитру Гордон за счет более мелодичных ритмов и моторного драйва краутрока. «Мы хотели, чтобы песни были короткими, — говорит Гордон. — Мы хотели сделать это очень быстро. Это более целенаправленно и, возможно, более уверенно». Продолжение альбома «The Collective» 2024 года, спродюсированного Джастином Райзеном и дважды номинированного на премию «Грэмми», в неповторимой манере Гордон осмысливает сопутствующий ущерб, нанесенный классом миллиардеров: разрушение демократии, технократический фашизм конца времен, искусственно созданные «расслабляющие» вибрации, уничтожающие культуру, — где черный юмор выражает абсурдность современной жизни. Несмотря на частый взгляд вовне, «PLAY ME» — это внутренний альбом, в котором обостренная эмоциональность пульсирует сквозь физические джемы, отвергая окончательные утверждения в пользу любознательности, которая заставляет Гордон постоянно искать, неустанно работая над собой.

Отзывы о товаре Kim Gordon (Ex-Sonic Youth) - Play Me (191401219815) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Matador
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Matador
Barcode
[191401219815]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Kim Gordon (Ex-Sonic Youth)
Альбом (сингл)
Play Me
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
PLAY ME, GIRL WITH A LOOK, NO HANDS, BLACK OUT, DIRTY TECH, NOT TODAY, BUSY BEE, SQUARE JAW, SUBCON, POST EMPIRE, NAIL BITER, !
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Третий альбом Ким Гордон, «PLAY ME», отличается лаконичностью и непосредственностью, расширяя звуковую палитру Гордон за счет более мелодичных ритмов и моторного драйва краутрока. «Мы хотели, чтобы песни были короткими, — говорит Гордон. — Мы хотели сделать это очень быстро. Это более целенаправленно и, возможно, более уверенно». Продолжение альбома «The Collective» 2024 года, спродюсированного Джастином Райзеном и дважды номинированного на премию «Грэмми», в неповторимой манере Гордон осмысливает сопутствующий ущерб, нанесенный классом миллиардеров: разрушение демократии, технократический фашизм конца времен, искусственно созданные «расслабляющие» вибрации, уничтожающие культуру, — где черный юмор выражает абсурдность современной жизни. Несмотря на частый взгляд вовне, «PLAY ME» — это внутренний альбом, в котором обостренная эмоциональность пульсирует сквозь физические джемы, отвергая окончательные утверждения в пользу любознательности, которая заставляет Гордон постоянно искать, неустанно работая над собой.
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