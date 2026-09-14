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Ian Anderson - Thick As A Brick 2 (Half-Speed) (636551829410) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Ian Anderson - Thick As A Brick 2 (Half-Speed) (636551829410) виниловая пластинка

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Ian Anderson - Thick As A Brick 2 (Half-Speed) (636551829410) - фото 1
Ian Anderson - Thick As A Brick 2 (Half-Speed) (636551829410) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ian Anderson
Альбом (сингл)
Thick As A Brick 2
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Ian Anderson - Thick As A Brick 2 (Half-Speed) (636551829410) - фото 1
  • Ian Anderson - Thick As A Brick 2 (Half-Speed) (636551829410) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 820 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737143
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Характеристики

Бренд
Madfish
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Madfish
Barcode
[636551829410]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ian Anderson
Альбом (сингл)
Thick As A Brick 2
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
From A Pebble Thrown, Pebbles Instrumental, Might-Have-Beens, Upper Sixth Loan Shark, Banker Bets, Banker Wins, Swing It Far, Adrift And Dumfounded, Old School Song, Wootton Bassett Town, Power And Spirit, Give Till It Hurts, Cosy Corner, Shunt And Shuffle, A Change Of Horses, Confessional, Kismet In Suburbia, What-Ifs, Maybes, Might-Have-Beens
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ian Anderson - Thick As A Brick 2 (Half-Speed) (636551829410) виниловая пластинка

Винил, обработанный на половинной скорости, чёрный, с гравировкой на стороне D. Нарезка выполнена отмеченным наградами звукорежиссёром Джоном Уэббером в студии AIR Studios, Лондон, с использованием аудиоматериалов, ремастерированных из оригинальных источников. В 2012 году Иэн Андерсон — легендарный фронтмен, композитор и флейтист Jethro Tull — переосмыслил один из самых известных концептуальных альбомов рока, выпустив « Thick As A Brick 2 ». Подзаголовок альбома — « Что случилось с Джеральдом Бостоком? » — смелое продолжение, исследующее воображаемую позднюю жизнь вымышленного вундеркинга, вдохновившего Jethro Tull на создание классического альбома 1972 года « Thick As A Brick ». « Thick As A Brick 2 » предлагает игривые сценарии «что если» для взрослой жизни Бостока — банкир, бездомный, проповедник, солдат, обычный человек — вплетая их в размышления о судьбе, случайности и цикличности жизни. В музыкальном плане альбом сочетает фирменный юмор и литературный талант Андерсона с современным прогрессивным звучанием, полным динамических переходов, богатой инструментальной аранжировки и лирической интроспекции. Теперь альбом « Thick As A Brick 2 » возвращается в роскошном издании на двух виниловых пластинках, записанных с использованием технологии Half-Speed ??Mastered. Запись произведена отмеченным наградами звукорежиссером Джоном Уэббером в лондонской студии AIR Studios с использованием аудиоматериалов, ремастерированных из оригинальных источников и отпечатанных на черном виниле. Первоначально высоко оцененный критиками и поклонниками как достойный преемник одного из самых культовых альбомов прогрессивного рока, «Thick As A Brick 2» представляет собой смелое произведение само по себе — остроумное, заставляющее задуматься путешествие во времени, воображения и самоидентификации.

Отзывы о товаре Ian Anderson - Thick As A Brick 2 (Half-Speed) (636551829410) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Madfish
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Madfish
Barcode
[636551829410]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ian Anderson
Альбом (сингл)
Thick As A Brick 2
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
From A Pebble Thrown, Pebbles Instrumental, Might-Have-Beens, Upper Sixth Loan Shark, Banker Bets, Banker Wins, Swing It Far, Adrift And Dumfounded, Old School Song, Wootton Bassett Town, Power And Spirit, Give Till It Hurts, Cosy Corner, Shunt And Shuffle, A Change Of Horses, Confessional, Kismet In Suburbia, What-Ifs, Maybes, Might-Have-Beens
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Винил, обработанный на половинной скорости, чёрный, с гравировкой на стороне D. Нарезка выполнена отмеченным наградами звукорежиссёром Джоном Уэббером в студии AIR Studios, Лондон, с использованием аудиоматериалов, ремастерированных из оригинальных источников. В 2012 году Иэн Андерсон — легендарный фронтмен, композитор и флейтист Jethro Tull — переосмыслил один из самых известных концептуальных альбомов рока, выпустив « Thick As A Brick 2 ». Подзаголовок альбома — « Что случилось с Джеральдом Бостоком? » — смелое продолжение, исследующее воображаемую позднюю жизнь вымышленного вундеркинга, вдохновившего Jethro Tull на создание классического альбома 1972 года « Thick As A Brick ». « Thick As A Brick 2 » предлагает игривые сценарии «что если» для взрослой жизни Бостока — банкир, бездомный, проповедник, солдат, обычный человек — вплетая их в размышления о судьбе, случайности и цикличности жизни. В музыкальном плане альбом сочетает фирменный юмор и литературный талант Андерсона с современным прогрессивным звучанием, полным динамических переходов, богатой инструментальной аранжировки и лирической интроспекции. Теперь альбом « Thick As A Brick 2 » возвращается в роскошном издании на двух виниловых пластинках, записанных с использованием технологии Half-Speed ??Mastered. Запись произведена отмеченным наградами звукорежиссером Джоном Уэббером в лондонской студии AIR Studios с использованием аудиоматериалов, ремастерированных из оригинальных источников и отпечатанных на черном виниле. Первоначально высоко оцененный критиками и поклонниками как достойный преемник одного из самых культовых альбомов прогрессивного рока, «Thick As A Brick 2» представляет собой смелое произведение само по себе — остроумное, заставляющее задуматься путешествие во времени, воображения и самоидентификации.
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