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Deep Purple - Live At The Royal Albert Hall (4029759136682) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Deep Purple - Live At The Royal Albert Hall (4029759136682) виниловая пластинка

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Deep Purple - Live At The Royal Albert Hall (4029759136682) - фото 2
Deep Purple - Live At The Royal Albert Hall (4029759136682) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Deep Purple
Альбом (сингл)
Live At The Royal Albert Hall
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Deep Purple - Live At The Royal Albert Hall (4029759136682) - фото 1
  • Deep Purple - Live At The Royal Albert Hall (4029759136682) - фото 2
  • Deep Purple - Live At The Royal Albert Hall (4029759136682) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 760 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737138
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Характеристики

Бренд
Edel Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Edel Records
Barcode
[4029759136682]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Deep Purple
Альбом (сингл)
Live At The Royal Albert Hall
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Pictured Within, Wait A While, Sitting In A Dream, Love Is All, Via Miami, That's Why God Is Singing The Blues, Take It Off The Top, Wring That Neck, Pictures Of Home, Concerto For Group And Orchestra - Movement I, Concerto For Group And Orchestra - Movement II, Concerto For Group And Orchestra - Movement III, Ted The Mechanic, Watching The Sky, Sometimes I Feel Like Screaming, Smoke On The Water
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Deep Purple - Live At The Royal Albert Hall (4029759136682) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Pictured Within, Wait A While, Sitting In A Dream, Love Is All, Via Miami, That's Why God Is Singing The Blues, Take It Off The Top, Wring That Neck, Pictures Of Home, Concerto For Group And Orchestra - Movement I, Concerto For Group And Orchestra - Movement II, Concerto For Group And Orchestra - Movement III, Ted The Mechanic, Watching The Sky, Sometimes I Feel Like Screaming, Smoke On The Water



Теги товара: Limited Edition

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Характеристики
Бренд
Edel Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Edel Records
Barcode
[4029759136682]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Deep Purple
Альбом (сингл)
Live At The Royal Albert Hall
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Pictured Within, Wait A While, Sitting In A Dream, Love Is All, Via Miami, That's Why God Is Singing The Blues, Take It Off The Top, Wring That Neck, Pictures Of Home, Concerto For Group And Orchestra - Movement I, Concerto For Group And Orchestra - Movement II, Concerto For Group And Orchestra - Movement III, Ted The Mechanic, Watching The Sky, Sometimes I Feel Like Screaming, Smoke On The Water
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Pictured Within, Wait A While, Sitting In A Dream, Love Is All, Via Miami, That's Why God Is Singing The Blues, Take It Off The Top, Wring That Neck, Pictures Of Home, Concerto For Group And Orchestra - Movement I, Concerto For Group And Orchestra - Movement II, Concerto For Group And Orchestra - Movement III, Ted The Mechanic, Watching The Sky, Sometimes I Feel Like Screaming, Smoke On The Water


Теги товара: Limited Edition
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