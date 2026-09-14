Deep Purple - Live At The Royal Albert Hall (4029759136682) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Deep Purple
Альбом (сингл)
Live At The Royal Albert Hall
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 760 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 737138
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Характеристики
Бренд
Edel Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Edel Records
Barcode
[4029759136682]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Deep Purple
Альбом (сингл)
Live At The Royal Albert Hall
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Pictured Within, Wait A While, Sitting In A Dream, Love Is All, Via Miami, That's Why God Is Singing The Blues, Take It Off The Top, Wring That Neck, Pictures Of Home, Concerto For Group And Orchestra - Movement I, Concerto For Group And Orchestra - Movement II, Concerto For Group And Orchestra - Movement III, Ted The Mechanic, Watching The Sky, Sometimes I Feel Like Screaming, Smoke On The Water
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Deep Purple - Live At The Royal Albert Hall (4029759136682) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Pictured Within, Wait A While, Sitting In A Dream, Love Is All, Via Miami, That's Why God Is Singing The Blues, Take It Off The Top, Wring That Neck, Pictures Of Home, Concerto For Group And Orchestra - Movement I, Concerto For Group And Orchestra - Movement II, Concerto For Group And Orchestra - Movement III, Ted The Mechanic, Watching The Sky, Sometimes I Feel Like Screaming, Smoke On The Water
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
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Бренд
Edel Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Edel Records
Barcode
[4029759136682]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Deep Purple
Альбом (сингл)
Live At The Royal Albert Hall
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Pictured Within, Wait A While, Sitting In A Dream, Love Is All, Via Miami, That's Why God Is Singing The Blues, Take It Off The Top, Wring That Neck, Pictures Of Home, Concerto For Group And Orchestra - Movement I, Concerto For Group And Orchestra - Movement II, Concerto For Group And Orchestra - Movement III, Ted The Mechanic, Watching The Sky, Sometimes I Feel Like Screaming, Smoke On The Water
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Pictured Within, Wait A While, Sitting In A Dream, Love Is All, Via Miami, That's Why God Is Singing The Blues, Take It Off The Top, Wring That Neck, Pictures Of Home, Concerto For Group And Orchestra - Movement I, Concerto For Group And Orchestra - Movement II, Concerto For Group And Orchestra - Movement III, Ted The Mechanic, Watching The Sky, Sometimes I Feel Like Screaming, Smoke On The Water
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Deep Purple - Live At The Royal Albert Hall (4029759136682) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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