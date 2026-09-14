Top.Mail.Ru
Леска для триммера двухкомпонентная витая квадратная, 2,4мм х 15м, блистер SkyCutter Denzel купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Леска для триммера двухкомпонентная витая квадратная, 2,4мм х 15м, блистер SkyCutter Denzel

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Леска для триммера двухкомпонентная витая квадратная, 2,4мм х 15м, блистер SkyCutter Denzel - фото 1
Леска для триммера двухкомпонентная витая квадратная, 2,4мм х 15м, блистер SkyCutter Denzel - фото 2
Леска для триммера двухкомпонентная витая квадратная, 2,4мм х 15м, блистер SkyCutter Denzel - фото 3
Леска для триммера двухкомпонентная витая квадратная, 2,4мм х 15м, блистер SkyCutter Denzel - фото 4
Леска для триммера двухкомпонентная витая квадратная, 2,4мм х 15м, блистер SkyCutter Denzel - фото 5
Леска для триммера двухкомпонентная витая квадратная, 2,4мм х 15м, блистер SkyCutter Denzel - фото 6
Леска для триммера двухкомпонентная витая квадратная, 2,4мм х 15м, блистер SkyCutter Denzel - фото 7
Леска для триммера двухкомпонентная витая квадратная, 2,4мм х 15м, блистер SkyCutter Denzel - фото 8
Леска для триммера двухкомпонентная витая квадратная, 2,4мм х 15м, блистер SkyCutter Denzel - фото 9
Леска для триммера двухкомпонентная витая квадратная, 2,4мм х 15м, блистер SkyCutter Denzel - фото 10
Леска для триммера двухкомпонентная витая квадратная, 2,4мм х 15м, блистер SkyCutter Denzel - фото 11
Леска для триммера двухкомпонентная витая квадратная, 2,4мм х 15м, блистер SkyCutter Denzel - фото 12
Леска для триммера двухкомпонентная витая квадратная, 2,4мм х 15м, блистер SkyCutter Denzel - фото 13
Леска для триммера двухкомпонентная витая квадратная, 2,4мм х 15м, блистер SkyCutter Denzel - фото 14
Леска для триммера двухкомпонентная витая квадратная, 2,4мм х 15м, блистер SkyCutter Denzel - фото 15
Леска для триммера двухкомпонентная витая квадратная, 2,4мм х 15м, блистер SkyCutter Denzel - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал корпуса
двухкомпонентный
Материал катушки
полиамид PA6
Диаметр, мм
2.4
Форма сечения
витой квадрат
Максимальный диаметр лески, мм
2.4
  • Леска для триммера двухкомпонентная витая квадратная, 2,4мм х 15м, блистер SkyCutter Denzel - фото 1
  • Леска для триммера двухкомпонентная витая квадратная, 2,4мм х 15м, блистер SkyCutter Denzel - фото 2
  • Леска для триммера двухкомпонентная витая квадратная, 2,4мм х 15м, блистер SkyCutter Denzel - фото 3
  • Леска для триммера двухкомпонентная витая квадратная, 2,4мм х 15м, блистер SkyCutter Denzel - фото 4
  • Леска для триммера двухкомпонентная витая квадратная, 2,4мм х 15м, блистер SkyCutter Denzel - фото 5
  • Леска для триммера двухкомпонентная витая квадратная, 2,4мм х 15м, блистер SkyCutter Denzel - фото 6
  • Леска для триммера двухкомпонентная витая квадратная, 2,4мм х 15м, блистер SkyCutter Denzel - фото 7
  • Леска для триммера двухкомпонентная витая квадратная, 2,4мм х 15м, блистер SkyCutter Denzel - фото 8
  • Леска для триммера двухкомпонентная витая квадратная, 2,4мм х 15м, блистер SkyCutter Denzel - фото 9
  • Леска для триммера двухкомпонентная витая квадратная, 2,4мм х 15м, блистер SkyCutter Denzel - фото 10
  • Леска для триммера двухкомпонентная витая квадратная, 2,4мм х 15м, блистер SkyCutter Denzel - фото 11
  • Леска для триммера двухкомпонентная витая квадратная, 2,4мм х 15м, блистер SkyCutter Denzel - фото 12
  • Леска для триммера двухкомпонентная витая квадратная, 2,4мм х 15м, блистер SkyCutter Denzel - фото 13
  • Леска для триммера двухкомпонентная витая квадратная, 2,4мм х 15м, блистер SkyCutter Denzel - фото 14
  • Леска для триммера двухкомпонентная витая квадратная, 2,4мм х 15м, блистер SkyCutter Denzel - фото 15
  • Леска для триммера двухкомпонентная витая квадратная, 2,4мм х 15м, блистер SkyCutter Denzel - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
270 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737100
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Материал корпуса
двухкомпонентный
Материал катушки
полиамид PA6
Диаметр, мм
2.4
Форма сечения
витой квадрат
Максимальный диаметр лески, мм
2.4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х12х3
Вес, г.
70

Описание товара Леска для триммера двухкомпонентная витая квадратная, 2,4мм х 15м, блистер SkyCutter Denzel

Витая квадратная леска для триммера Denzel SkyCutter 96841 с двухкомпонентной структурой, 2,4 мм х 15 м, в блистере, — расходный материал для электротриммеров и бензиновых триммеров с объемом двигателя 25-52 см3. Благодаря агрессивному профилю леска обеспечивает высокую скорость работы, эффективно скашивая густую траву, сорняки, а также растения с жесткими стеблями. Пригодится владельцам дачных участков.

Отзывы о товаре Леска для триммера двухкомпонентная витая квадратная, 2,4мм х 15м, блистер SkyCutter Denzel




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
DENZEL
Материал корпуса
двухкомпонентный
Материал катушки
полиамид PA6
Диаметр, мм
2.4
Форма сечения
витой квадрат
Максимальный диаметр лески, мм
2.4
Страна производитель
Китай
Описание
Витая квадратная леска для триммера Denzel SkyCutter 96841 с двухкомпонентной структурой, 2,4 мм х 15 м, в блистере, — расходный материал для электротриммеров и бензиновых триммеров с объемом двигателя 25-52 см3. Благодаря агрессивному профилю леска обеспечивает высокую скорость работы, эффективно скашивая густую траву, сорняки, а также растения с жесткими стеблями. Пригодится владельцам дачных участков.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Леска для триммера двухкомпонентная витая квадратная, 2,4мм х 15м, блистер SkyCutter Denzel - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...