Леска для триммера круглая 4,0 мм х 120 м, на катушке MTX (96875)
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Характеристики
Описание товара Леска для триммера круглая 4,0 мм х 120 м, на катушке MTX (96875)
Леска для триммера MTX 96875 круглого сечения, диаметром 4,0 мм и длиной 120 м, поставляется на катушке и позволяет скашивать мягкую, молодую траву, а также густую и жесткую растительность. С ее помощью можно справляться с сорняками, сухой травой и побегами кустарников. Леска используется в качестве режущего элемента для мощных бензиновых триммеров. Пригодится на дачном участке, а также для ухода за газонами на придомовой территории, в скверах и т.д. Долговечность — леска из прочного полиамида PA6 отличается износостойкостью. Универсальное круглое сечение — корд аккуратно срезает газонную траву, имеет наиболее экономичный расход и практически не изнашивается. Удобное хранение и транспортировка — леска намотана на катушку со специальными отверстиями, в которых можно закрепить кончики корда. Длина 120 м — одной намотки хватит для выполнения большого объема работ.
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