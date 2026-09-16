Леска для триммера двухкомпонентная квадрат, 2,0мм х 251м, на DIN катушке EXTRA CORD Denzel (96844)
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Характеристики
Материал корпуса
полиамид PA6
Материал катушки
полиамид PA6
Диаметр, мм
2
Форма сечения
квадрат
Максимальный диаметр лески, мм
2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 300 руб.
В наличии
Код товара: 737092
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 300 руб.
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Характеристики
Бренд
DENZEL
Материал корпуса
полиамид PA6
Материал катушки
полиамид PA6
Диаметр, мм
2
Форма сечения
квадрат
Максимальный диаметр лески, мм
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х18х10
Вес, кг.
1.4
Описание товара Леска для триммера двухкомпонентная квадрат, 2,0мм х 251м, на DIN катушке EXTRA CORD Denzel (96844)
Двухкомпонентная леска для триммера Denzel EXTRA CORD 96844 с сечением «квадрат», 2,0 мм х 251 м, на DIN-катушке, устанавливается на электрические триммеры и бензокосы с объемом двигателя 25-52 см3. Благодаря острым граням обеспечивает высокую производительность и позволяет максимально быстро скосить траву на участке большой площади. Леска подходит для профессионального применения, пригодится также владельцам загородных участков.
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Бренд
DENZEL
Материал корпуса
полиамид PA6
Материал катушки
полиамид PA6
Диаметр, мм
2
Форма сечения
квадрат
Максимальный диаметр лески, мм
2
Страна производитель
Китай
Двухкомпонентная леска для триммера Denzel EXTRA CORD 96844 с сечением «квадрат», 2,0 мм х 251 м, на DIN-катушке, устанавливается на электрические триммеры и бензокосы с объемом двигателя 25-52 см3. Благодаря острым граням обеспечивает высокую производительность и позволяет максимально быстро скосить траву на участке большой площади. Леска подходит для профессионального применения, пригодится также владельцам загородных участков.
Леска для триммера двухкомпонентная квадрат, 2,0мм х 251м, на DIN катушке EXTRA CORD Denzel (96844) – стоимость товара 1300 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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