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Леска для триммера двухкомпонентная зубчатый квадрат, 3,0мм х 113м, на DIN кат. EXTRA CORD Denzel (96828) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Леска для триммера двухкомпонентная зубчатый квадрат, 3,0мм х 113м, на DIN кат. EXTRA CORD Denzel (96828)

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Леска для триммера двухкомпонентная зубчатый квадрат, 3,0мм х 113м, на DIN кат. EXTRA CORD Denzel (96828) - фото 1
Леска для триммера двухкомпонентная зубчатый квадрат, 3,0мм х 113м, на DIN кат. EXTRA CORD Denzel (96828) - фото 2
Леска для триммера двухкомпонентная зубчатый квадрат, 3,0мм х 113м, на DIN кат. EXTRA CORD Denzel (96828) - фото 3
Леска для триммера двухкомпонентная зубчатый квадрат, 3,0мм х 113м, на DIN кат. EXTRA CORD Denzel (96828) - фото 4
Леска для триммера двухкомпонентная зубчатый квадрат, 3,0мм х 113м, на DIN кат. EXTRA CORD Denzel (96828) - фото 5
Леска для триммера двухкомпонентная зубчатый квадрат, 3,0мм х 113м, на DIN кат. EXTRA CORD Denzel (96828) - фото 6
Леска для триммера двухкомпонентная зубчатый квадрат, 3,0мм х 113м, на DIN кат. EXTRA CORD Denzel (96828) - фото 7
Леска для триммера двухкомпонентная зубчатый квадрат, 3,0мм х 113м, на DIN кат. EXTRA CORD Denzel (96828) - фото 8
Леска для триммера двухкомпонентная зубчатый квадрат, 3,0мм х 113м, на DIN кат. EXTRA CORD Denzel (96828) - фото 9
Леска для триммера двухкомпонентная зубчатый квадрат, 3,0мм х 113м, на DIN кат. EXTRA CORD Denzel (96828) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал катушки
полиамид PA6
Диаметр, мм
3
Форма сечения
зубчатый квадрат
Диаметр посадочного отверстия, мм
3
Максимальный диаметр лески, мм
3
  • Леска для триммера двухкомпонентная зубчатый квадрат, 3,0мм х 113м, на DIN кат. EXTRA CORD Denzel (96828) - фото 1
  • Леска для триммера двухкомпонентная зубчатый квадрат, 3,0мм х 113м, на DIN кат. EXTRA CORD Denzel (96828) - фото 2
  • Леска для триммера двухкомпонентная зубчатый квадрат, 3,0мм х 113м, на DIN кат. EXTRA CORD Denzel (96828) - фото 3
  • Леска для триммера двухкомпонентная зубчатый квадрат, 3,0мм х 113м, на DIN кат. EXTRA CORD Denzel (96828) - фото 4
  • Леска для триммера двухкомпонентная зубчатый квадрат, 3,0мм х 113м, на DIN кат. EXTRA CORD Denzel (96828) - фото 5
  • Леска для триммера двухкомпонентная зубчатый квадрат, 3,0мм х 113м, на DIN кат. EXTRA CORD Denzel (96828) - фото 6
  • Леска для триммера двухкомпонентная зубчатый квадрат, 3,0мм х 113м, на DIN кат. EXTRA CORD Denzel (96828) - фото 7
  • Леска для триммера двухкомпонентная зубчатый квадрат, 3,0мм х 113м, на DIN кат. EXTRA CORD Denzel (96828) - фото 8
  • Леска для триммера двухкомпонентная зубчатый квадрат, 3,0мм х 113м, на DIN кат. EXTRA CORD Denzel (96828) - фото 9
  • Леска для триммера двухкомпонентная зубчатый квадрат, 3,0мм х 113м, на DIN кат. EXTRA CORD Denzel (96828) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 350 руб. 
Начислим 22 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 737090
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Леска для триммера двухкомпонентная зубчатый квадрат, 3,0мм х 113м, на DIN кат. EXTRA CORD Denzel (96828)
1 350 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Материал катушки
полиамид PA6
Диаметр, мм
3
Форма сечения
зубчатый квадрат
Диаметр посадочного отверстия, мм
3
Максимальный диаметр лески, мм
3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х18х10
Вес, кг.
1.4

Описание товара Леска для триммера двухкомпонентная зубчатый квадрат, 3,0мм х 113м, на DIN кат. EXTRA CORD Denzel (96828)

Двухкомпонентная леска для триммера Denzel EXTRA CORD 96828 размером 3,0 мм х 113 м, на DIN-катушке, имеет сечение «зубчатый квадрат», благодаря чему отличается повышенной агрессивностью реза. Эффективно скашивает густую траву и сорные растения с толстыми жесткими стеблями. Совместима с бензокосами с объемом двигателя 25-52 см3. Леска подходит для ухода за газоном на дачном участке, в парках, скверах, на придомовой территории. Технические характеристики двухкомпонентной лески д

Отзывы о товаре Леска для триммера двухкомпонентная зубчатый квадрат, 3,0мм х 113м, на DIN кат. EXTRA CORD Denzel (96828)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
DENZEL
Материал катушки
полиамид PA6
Диаметр, мм
3
Форма сечения
зубчатый квадрат
Диаметр посадочного отверстия, мм
3
Максимальный диаметр лески, мм
3
Страна производитель
Китай
Описание
Двухкомпонентная леска для триммера Denzel EXTRA CORD 96828 размером 3,0 мм х 113 м, на DIN-катушке, имеет сечение «зубчатый квадрат», благодаря чему отличается повышенной агрессивностью реза. Эффективно скашивает густую траву и сорные растения с толстыми жесткими стеблями. Совместима с бензокосами с объемом двигателя 25-52 см3. Леска подходит для ухода за газоном на дачном участке, в парках, скверах, на придомовой территории. Технические характеристики двухкомпонентной лески д
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Леска для триммера двухкомпонентная зубчатый квадрат, 3,0мм х 113м, на DIN кат. EXTRA CORD Denzel (96828) - стоимость товара 1350 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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