Леска для триммера двухкомпонентная зубчатый квадрат, 2,4мм х 172м, на DIN кат. EXTRA CORD Denzel (96827)
Оригинальный товар
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Характеристики
Материал катушки
полиамид PA6
Диаметр, мм
2.4
Форма сечения
зубчатый квадрат
Максимальный диаметр лески, мм
2.4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 270 руб.
В наличии
Код товара: 737089
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1 270 руб.
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Характеристики
Бренд
DENZEL
Материал катушки
полиамид PA6
Диаметр, мм
2.4
Форма сечения
зубчатый квадрат
Максимальный диаметр лески, мм
2.4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х18х10
Вес, кг.
1.4
Описание товара Леска для триммера двухкомпонентная зубчатый квадрат, 2,4мм х 172м, на DIN кат. EXTRA CORD Denzel (96827)
Двухкомпонентная леска для триммера Denzel EXTRA CORD 96827 размером 2,4 мм х 172 м, на DIN-катушке, имеет сечение «зубчатый квадрат», благодаря чему отличается повышенной агрессивностью реза. Эффективно скашивает густую траву и сорные растения с толстыми жесткими стеблями. Совместима с электротриммерами и бензокосами с объемом двигателя 25-52 см3. Леска подходит для ухода за газоном на дачном участке, в парках, скверах, на придомовой территории.
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Бренд
DENZEL
Материал катушки
полиамид PA6
Диаметр, мм
2.4
Форма сечения
зубчатый квадрат
Максимальный диаметр лески, мм
2.4
Страна производитель
Китай
Двухкомпонентная леска для триммера Denzel EXTRA CORD 96827 размером 2,4 мм х 172 м, на DIN-катушке, имеет сечение «зубчатый квадрат», благодаря чему отличается повышенной агрессивностью реза. Эффективно скашивает густую траву и сорные растения с толстыми жесткими стеблями. Совместима с электротриммерами и бензокосами с объемом двигателя 25-52 см3. Леска подходит для ухода за газоном на дачном участке, в парках, скверах, на придомовой территории.
Леска для триммера двухкомпонентная зубчатый квадрат, 2,4мм х 172м, на DIN кат. EXTRA CORD Denzel (96827) - этот товар вы можете купить по цене 1270 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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