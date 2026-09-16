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Леска для триммера двухкомпонентная витой квадрат, 4,0мм х 106м, на DIN катушке EXTRA CORD Denzel (96826) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Леска для триммера двухкомпонентная витой квадрат, 4,0мм х 106м, на DIN катушке EXTRA CORD Denzel (96826)

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Леска для триммера двухкомпонентная витой квадрат, 4,0мм х 106м, на DIN катушке EXTRA CORD Denzel - фото 1
Леска для триммера двухкомпонентная витой квадрат, 4,0мм х 106м, на DIN катушке EXTRA CORD Denzel - фото 2
Леска для триммера двухкомпонентная витой квадрат, 4,0мм х 106м, на DIN катушке EXTRA CORD Denzel - фото 3
Леска для триммера двухкомпонентная витой квадрат, 4,0мм х 106м, на DIN катушке EXTRA CORD Denzel - фото 4
Леска для триммера двухкомпонентная витой квадрат, 4,0мм х 106м, на DIN катушке EXTRA CORD Denzel - фото 5
Леска для триммера двухкомпонентная витой квадрат, 4,0мм х 106м, на DIN катушке EXTRA CORD Denzel - фото 6
Леска для триммера двухкомпонентная витой квадрат, 4,0мм х 106м, на DIN катушке EXTRA CORD Denzel - фото 7
Леска для триммера двухкомпонентная витой квадрат, 4,0мм х 106м, на DIN катушке EXTRA CORD Denzel - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал корпуса
полиамид PA6
Материал катушки
полиамид PA6
Диаметр, мм
4
Форма сечения
витой квадрат
Максимальный диаметр лески, мм
4
  • Леска для триммера двухкомпонентная витой квадрат, 4,0мм х 106м, на DIN катушке EXTRA CORD Denzel - фото 1
  • Леска для триммера двухкомпонентная витой квадрат, 4,0мм х 106м, на DIN катушке EXTRA CORD Denzel - фото 2
  • Леска для триммера двухкомпонентная витой квадрат, 4,0мм х 106м, на DIN катушке EXTRA CORD Denzel - фото 3
  • Леска для триммера двухкомпонентная витой квадрат, 4,0мм х 106м, на DIN катушке EXTRA CORD Denzel - фото 4
  • Леска для триммера двухкомпонентная витой квадрат, 4,0мм х 106м, на DIN катушке EXTRA CORD Denzel - фото 5
  • Леска для триммера двухкомпонентная витой квадрат, 4,0мм х 106м, на DIN катушке EXTRA CORD Denzel - фото 6
  • Леска для триммера двухкомпонентная витой квадрат, 4,0мм х 106м, на DIN катушке EXTRA CORD Denzel - фото 7
  • Леска для триммера двухкомпонентная витой квадрат, 4,0мм х 106м, на DIN катушке EXTRA CORD Denzel - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 460 руб. 
Начислим 24 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 737088
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Леска для триммера двухкомпонентная витой квадрат, 4,0мм х 106м, на DIN катушке EXTRA CORD Denzel (96826)
1 460 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Материал корпуса
полиамид PA6
Материал катушки
полиамид PA6
Диаметр, мм
4
Форма сечения
витой квадрат
Максимальный диаметр лески, мм
4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х18х10
Вес, кг.
1.4

Описание товара Леска для триммера двухкомпонентная витой квадрат, 4,0мм х 106м, на DIN катушке EXTRA CORD Denzel (96826)

Двухкомпонентная леска для триммера Denzel EXTRA CORD 96826 толщиной 4,0 мм и длиной 106 м, на DIN-катушке, имеет сечение «витой квадрат» и предназначена для скашивания крупностеблевой растительности, мелких кустарников и сорняков. Эффективна даже при использовании на замусоренной территории. Используется на бензотриммерах с объемом двигателя более 52 см3.

Отзывы о товаре Леска для триммера двухкомпонентная витой квадрат, 4,0мм х 106м, на DIN катушке EXTRA CORD Denzel (96826)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
DENZEL
Материал корпуса
полиамид PA6
Материал катушки
полиамид PA6
Диаметр, мм
4
Форма сечения
витой квадрат
Максимальный диаметр лески, мм
4
Страна производитель
Китай
Описание
Двухкомпонентная леска для триммера Denzel EXTRA CORD 96826 толщиной 4,0 мм и длиной 106 м, на DIN-катушке, имеет сечение «витой квадрат» и предназначена для скашивания крупностеблевой растительности, мелких кустарников и сорняков. Эффективна даже при использовании на замусоренной территории. Используется на бензотриммерах с объемом двигателя более 52 см3.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Леска для триммера двухкомпонентная витой квадрат, 4,0мм х 106м, на DIN катушке EXTRA CORD Denzel (96826) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 1460 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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