Леска для триммера двухкомпонентная витой квадрат, 2,0мм х 357м, на DIN катушке EXTRA CORD Denzel (96822)
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Характеристики
Материал корпуса
полиамид PA6
Материал катушки
полиамид PA6
Диаметр, мм
2
Форма сечения
квадрат
Максимальный диаметр лески, мм
2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 460 руб.
В наличии
Код товара: 737084
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1 460 руб.
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Характеристики
Бренд
DENZEL
Материал корпуса
полиамид PA6
Материал катушки
полиамид PA6
Диаметр, мм
2
Форма сечения
квадрат
Максимальный диаметр лески, мм
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х18х10
Вес, кг.
1.4
Описание товара Леска для триммера двухкомпонентная витой квадрат, 2,0мм х 357м, на DIN катушке EXTRA CORD Denzel (96822)
Двухкомпонентная леска для триммера Denzel EXTRA CORD 96822 размером 2,0 мм х 357 м, с сечением «витой квадрат», на DIN-катушке, используется для скашивания густых зарослей травы и сорных растений на дачном участке и придомовой территории. Предназначена для электротриммеров и бензокос с объемом двигателя 25-52 см3. Устойчива к излому, что облегчает ее заправку в катушку. Благодаря острым граням леска успешно справляется с толстыми, жесткими стеблями, позволяя быстро обработать участок большой площади.
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Бренд
DENZEL
Материал корпуса
полиамид PA6
Материал катушки
полиамид PA6
Диаметр, мм
2
Форма сечения
квадрат
Максимальный диаметр лески, мм
2
Страна производитель
Китай
Двухкомпонентная леска для триммера Denzel EXTRA CORD 96822 размером 2,0 мм х 357 м, с сечением «витой квадрат», на DIN-катушке, используется для скашивания густых зарослей травы и сорных растений на дачном участке и придомовой территории. Предназначена для электротриммеров и бензокос с объемом двигателя 25-52 см3. Устойчива к излому, что облегчает ее заправку в катушку. Благодаря острым граням леска успешно справляется с толстыми, жесткими стеблями, позволяя быстро обработать участок большой площади.
Леска для триммера двухкомпонентная витой квадрат, 2,0мм х 357м, на DIN катушке EXTRA CORD Denzel (96822) - по цене 1460 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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