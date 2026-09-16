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Леска для триммера двухкомпонентная квадрат, 3,0мм х 111м, на DIN катушке EXTRA CORD Denzel (96820) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Леска для триммера двухкомпонентная квадрат, 3,0мм х 111м, на DIN катушке EXTRA CORD Denzel (96820)

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Леска для триммера двухкомпонентная квадрат, 3,0мм х 111м, на DIN катушке EXTRA CORD Denzel (96820) - фото 1
Леска для триммера двухкомпонентная квадрат, 3,0мм х 111м, на DIN катушке EXTRA CORD Denzel (96820) - фото 2
Леска для триммера двухкомпонентная квадрат, 3,0мм х 111м, на DIN катушке EXTRA CORD Denzel (96820) - фото 3
Леска для триммера двухкомпонентная квадрат, 3,0мм х 111м, на DIN катушке EXTRA CORD Denzel (96820) - фото 4
Леска для триммера двухкомпонентная квадрат, 3,0мм х 111м, на DIN катушке EXTRA CORD Denzel (96820) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал корпуса
полиамид PA6
Материал катушки
полиамид PA6
Диаметр, мм
3
Форма сечения
квадрат
Максимальный диаметр лески, мм
3
  • Леска для триммера двухкомпонентная квадрат, 3,0мм х 111м, на DIN катушке EXTRA CORD Denzel (96820) - фото 1
  • Леска для триммера двухкомпонентная квадрат, 3,0мм х 111м, на DIN катушке EXTRA CORD Denzel (96820) - фото 2
  • Леска для триммера двухкомпонентная квадрат, 3,0мм х 111м, на DIN катушке EXTRA CORD Denzel (96820) - фото 3
  • Леска для триммера двухкомпонентная квадрат, 3,0мм х 111м, на DIN катушке EXTRA CORD Denzel (96820) - фото 4
  • Леска для триммера двухкомпонентная квадрат, 3,0мм х 111м, на DIN катушке EXTRA CORD Denzel (96820) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 310 руб. 
Начислим 24 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 737082
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Леска для триммера двухкомпонентная квадрат, 3,0мм х 111м, на DIN катушке EXTRA CORD Denzel (96820)
1 310 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Материал корпуса
полиамид PA6
Материал катушки
полиамид PA6
Диаметр, мм
3
Форма сечения
квадрат
Максимальный диаметр лески, мм
3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х18х10
Вес, кг.
1.4

Описание товара Леска для триммера двухкомпонентная квадрат, 3,0мм х 111м, на DIN катушке EXTRA CORD Denzel (96820)

Двухкомпонентная леска для триммера Denzel EXTRA CORD 96820 размером 3,0 мм, 111 м, с сечением «квадрат», на DIN-катушке, используется для скашивания густых зарослей травы и сорных растений на дачном участке и придомовой территории. Заправляется в катушку бензокос с объемом двигателя 25-52 см3. Благодаря острым граням леска успешно справляется с толстыми, жесткими стеблями, позволяя быстро обработать участок большой площади.

Отзывы о товаре Леска для триммера двухкомпонентная квадрат, 3,0мм х 111м, на DIN катушке EXTRA CORD Denzel (96820)




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Характеристики
Бренд
DENZEL
Материал корпуса
полиамид PA6
Материал катушки
полиамид PA6
Диаметр, мм
3
Форма сечения
квадрат
Максимальный диаметр лески, мм
3
Страна производитель
Китай
Описание
Двухкомпонентная леска для триммера Denzel EXTRA CORD 96820 размером 3,0 мм, 111 м, с сечением «квадрат», на DIN-катушке, используется для скашивания густых зарослей травы и сорных растений на дачном участке и придомовой территории. Заправляется в катушку бензокос с объемом двигателя 25-52 см3. Благодаря острым граням леска успешно справляется с толстыми, жесткими стеблями, позволяя быстро обработать участок большой площади.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Леска для триммера двухкомпонентная квадрат, 3,0мм х 111м, на DIN катушке EXTRA CORD Denzel (96820) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 1310 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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