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Леска для триммера двухкомпонентная квадрат, 2,4мм х 175м, на DIN катушке EXTRA CORD Denzel (96818) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Леска для триммера двухкомпонентная квадрат, 2,4мм х 175м, на DIN катушке EXTRA CORD Denzel (96818)

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Леска для триммера двухкомпонентная квадрат, 2,4мм х 175м, на DIN катушке EXTRA CORD Denzel (96818) - фото 1
Леска для триммера двухкомпонентная квадрат, 2,4мм х 175м, на DIN катушке EXTRA CORD Denzel (96818) - фото 2
Леска для триммера двухкомпонентная квадрат, 2,4мм х 175м, на DIN катушке EXTRA CORD Denzel (96818) - фото 3
Леска для триммера двухкомпонентная квадрат, 2,4мм х 175м, на DIN катушке EXTRA CORD Denzel (96818) - фото 4
Леска для триммера двухкомпонентная квадрат, 2,4мм х 175м, на DIN катушке EXTRA CORD Denzel (96818) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал корпуса
полиамид PA6
Материал катушки
полиамид PA6
Диаметр, мм
2.4
Форма сечения
квадрат
Максимальный диаметр лески, мм
2.4
  • Леска для триммера двухкомпонентная квадрат, 2,4мм х 175м, на DIN катушке EXTRA CORD Denzel (96818) - фото 1
  • Леска для триммера двухкомпонентная квадрат, 2,4мм х 175м, на DIN катушке EXTRA CORD Denzel (96818) - фото 2
  • Леска для триммера двухкомпонентная квадрат, 2,4мм х 175м, на DIN катушке EXTRA CORD Denzel (96818) - фото 3
  • Леска для триммера двухкомпонентная квадрат, 2,4мм х 175м, на DIN катушке EXTRA CORD Denzel (96818) - фото 4
  • Леска для триммера двухкомпонентная квадрат, 2,4мм х 175м, на DIN катушке EXTRA CORD Denzel (96818) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 300 руб. 
Начислим 23 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 737080
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Леска для триммера двухкомпонентная квадрат, 2,4мм х 175м, на DIN катушке EXTRA CORD Denzel (96818)
1 300 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Материал корпуса
полиамид PA6
Материал катушки
полиамид PA6
Диаметр, мм
2.4
Форма сечения
квадрат
Максимальный диаметр лески, мм
2.4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х18х10
Вес, кг.
1.4

Описание товара Леска для триммера двухкомпонентная квадрат, 2,4мм х 175м, на DIN катушке EXTRA CORD Denzel (96818)

Двухкомпонентная леска для триммера Denzel EXTRA CORD 96818 размером 2,4 мм х 175 м, с сечением «квадрат», на DIN-катушке, используется для скашивания густых зарослей травы и сорных растений на дачном участке и придомовой территории. Заправляется в катушку электротриммеров и бензокос с объемом двигателя 25-52 см3. Благодаря острым граням леска успешно справляется с толстыми, жесткими стеблями, позволяя быстро обработать участок большой площади.

Отзывы о товаре Леска для триммера двухкомпонентная квадрат, 2,4мм х 175м, на DIN катушке EXTRA CORD Denzel (96818)




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Характеристики
Бренд
DENZEL
Материал корпуса
полиамид PA6
Материал катушки
полиамид PA6
Диаметр, мм
2.4
Форма сечения
квадрат
Максимальный диаметр лески, мм
2.4
Страна производитель
Китай
Описание
Двухкомпонентная леска для триммера Denzel EXTRA CORD 96818 размером 2,4 мм х 175 м, с сечением «квадрат», на DIN-катушке, используется для скашивания густых зарослей травы и сорных растений на дачном участке и придомовой территории. Заправляется в катушку электротриммеров и бензокос с объемом двигателя 25-52 см3. Благодаря острым граням леска успешно справляется с толстыми, жесткими стеблями, позволяя быстро обработать участок большой площади.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Леска для триммера двухкомпонентная квадрат, 2,4мм х 175м, на DIN катушке EXTRA CORD Denzel (96818) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 1300 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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