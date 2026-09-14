Леска для триммера двухкомпонентная звезда, 2,7мм х 202м, на DIN катушке EXTRA CORD Denzel (96814)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал корпуса
полиамид PA6
Материал катушки
полиамид PA6
Диаметр, мм
2.7
Форма сечения
звезда
Максимальный диаметр лески, мм
2.7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 340 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 737078
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Характеристики
Бренд
DENZEL
Материал корпуса
полиамид PA6
Материал катушки
полиамид PA6
Диаметр, мм
2.7
Форма сечения
звезда
Максимальный диаметр лески, мм
2.7
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х18х10
Вес, кг.
1.4
Описание товара Леска для триммера двухкомпонентная звезда, 2,7мм х 202м, на DIN катушке EXTRA CORD Denzel (96814)
Двухкомпонентная леска для триммера Denzel EXTRA CORD 96814 размером 2,7 мм х 202 м, с сечением «звезда», поставляется на DIN-катушке и предназначена для скашивания плотных зарослей травы и растений с жесткими стеблями. Заправляется в катушку бензотриммеров с объемом двигателя 25-52 см3. Обеспечивает агрессивный рез и высокую производительность. Леска пригодится владельцам загородных участков и сотрудникам коммунальных служб.
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Бренд
DENZEL
Материал корпуса
полиамид PA6
Материал катушки
полиамид PA6
Диаметр, мм
2.7
Форма сечения
звезда
Максимальный диаметр лески, мм
2.7
Страна производитель
Китай
Двухкомпонентная леска для триммера Denzel EXTRA CORD 96814 размером 2,7 мм х 202 м, с сечением «звезда», поставляется на DIN-катушке и предназначена для скашивания плотных зарослей травы и растений с жесткими стеблями. Заправляется в катушку бензотриммеров с объемом двигателя 25-52 см3. Обеспечивает агрессивный рез и высокую производительность. Леска пригодится владельцам загородных участков и сотрудникам коммунальных служб.
Леска для триммера двухкомпонентная звезда, 2,7мм х 202м, на DIN катушке EXTRA CORD Denzel (96814) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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