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Леска для триммера двухкомпонентная звезда, 2,4мм х 260м, на DIN катушке EXTRA CORD Denzel (96813) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Леска для триммера двухкомпонентная звезда, 2,4мм х 260м, на DIN катушке EXTRA CORD Denzel (96813)

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Леска для триммера двухкомпонентная звезда, 2,4мм х 260м, на DIN катушке EXTRA CORD Denzel (96813) - фото 1
Леска для триммера двухкомпонентная звезда, 2,4мм х 260м, на DIN катушке EXTRA CORD Denzel (96813) - фото 2
Леска для триммера двухкомпонентная звезда, 2,4мм х 260м, на DIN катушке EXTRA CORD Denzel (96813) - фото 3
Леска для триммера двухкомпонентная звезда, 2,4мм х 260м, на DIN катушке EXTRA CORD Denzel (96813) - фото 4
Леска для триммера двухкомпонентная звезда, 2,4мм х 260м, на DIN катушке EXTRA CORD Denzel (96813) - фото 5
Леска для триммера двухкомпонентная звезда, 2,4мм х 260м, на DIN катушке EXTRA CORD Denzel (96813) - фото 6
Леска для триммера двухкомпонентная звезда, 2,4мм х 260м, на DIN катушке EXTRA CORD Denzel (96813) - фото 7
Леска для триммера двухкомпонентная звезда, 2,4мм х 260м, на DIN катушке EXTRA CORD Denzel (96813) - фото 8
Леска для триммера двухкомпонентная звезда, 2,4мм х 260м, на DIN катушке EXTRA CORD Denzel (96813) - фото 9
Леска для триммера двухкомпонентная звезда, 2,4мм х 260м, на DIN катушке EXTRA CORD Denzel (96813) - фото 10
Леска для триммера двухкомпонентная звезда, 2,4мм х 260м, на DIN катушке EXTRA CORD Denzel (96813) - фото 11
Леска для триммера двухкомпонентная звезда, 2,4мм х 260м, на DIN катушке EXTRA CORD Denzel (96813) - фото 12
Леска для триммера двухкомпонентная звезда, 2,4мм х 260м, на DIN катушке EXTRA CORD Denzel (96813) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал катушки
полиамид PA6
Диаметр, мм
2.4
Форма сечения
звезда
Максимальный диаметр лески, мм
2.4
  • Леска для триммера двухкомпонентная звезда, 2,4мм х 260м, на DIN катушке EXTRA CORD Denzel (96813) - фото 1
  • Леска для триммера двухкомпонентная звезда, 2,4мм х 260м, на DIN катушке EXTRA CORD Denzel (96813) - фото 2
  • Леска для триммера двухкомпонентная звезда, 2,4мм х 260м, на DIN катушке EXTRA CORD Denzel (96813) - фото 3
  • Леска для триммера двухкомпонентная звезда, 2,4мм х 260м, на DIN катушке EXTRA CORD Denzel (96813) - фото 4
  • Леска для триммера двухкомпонентная звезда, 2,4мм х 260м, на DIN катушке EXTRA CORD Denzel (96813) - фото 5
  • Леска для триммера двухкомпонентная звезда, 2,4мм х 260м, на DIN катушке EXTRA CORD Denzel (96813) - фото 6
  • Леска для триммера двухкомпонентная звезда, 2,4мм х 260м, на DIN катушке EXTRA CORD Denzel (96813) - фото 7
  • Леска для триммера двухкомпонентная звезда, 2,4мм х 260м, на DIN катушке EXTRA CORD Denzel (96813) - фото 8
  • Леска для триммера двухкомпонентная звезда, 2,4мм х 260м, на DIN катушке EXTRA CORD Denzel (96813) - фото 9
  • Леска для триммера двухкомпонентная звезда, 2,4мм х 260м, на DIN катушке EXTRA CORD Denzel (96813) - фото 10
  • Леска для триммера двухкомпонентная звезда, 2,4мм х 260м, на DIN катушке EXTRA CORD Denzel (96813) - фото 11
  • Леска для триммера двухкомпонентная звезда, 2,4мм х 260м, на DIN катушке EXTRA CORD Denzel (96813) - фото 12
  • Леска для триммера двухкомпонентная звезда, 2,4мм х 260м, на DIN катушке EXTRA CORD Denzel (96813) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 300 руб. 
Начислим 23 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 737077
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Леска для триммера двухкомпонентная звезда, 2,4мм х 260м, на DIN катушке EXTRA CORD Denzel (96813)
1 300 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Материал катушки
полиамид PA6
Диаметр, мм
2.4
Форма сечения
звезда
Максимальный диаметр лески, мм
2.4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х18х10
Вес, кг.
1.4

Описание товара Леска для триммера двухкомпонентная звезда, 2,4мм х 260м, на DIN катушке EXTRA CORD Denzel (96813)

Двухкомпонентная леска для триммера Denzel EXTRA CORD 96813 размером 2,4 х 260 м, с сечением «звезда», поставляется на DIN-катушке и предназначена для скашивания плотных зарослей травы и растений с жесткими стеблями. Заправляется в катушку электротриммеров и бензокос с объемом двигателя 25-52 см3. Обеспечивает агрессивный рез и высокую производительность. Леска пригодится владельцам загородных участков и сотрудникам коммунальных служб.

Отзывы о товаре Леска для триммера двухкомпонентная звезда, 2,4мм х 260м, на DIN катушке EXTRA CORD Denzel (96813)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
DENZEL
Материал катушки
полиамид PA6
Диаметр, мм
2.4
Форма сечения
звезда
Максимальный диаметр лески, мм
2.4
Страна производитель
Китай
Описание
Двухкомпонентная леска для триммера Denzel EXTRA CORD 96813 размером 2,4 х 260 м, с сечением «звезда», поставляется на DIN-катушке и предназначена для скашивания плотных зарослей травы и растений с жесткими стеблями. Заправляется в катушку электротриммеров и бензокос с объемом двигателя 25-52 см3. Обеспечивает агрессивный рез и высокую производительность. Леска пригодится владельцам загородных участков и сотрудникам коммунальных служб.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Леска для триммера двухкомпонентная звезда, 2,4мм х 260м, на DIN катушке EXTRA CORD Denzel (96813) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 1300 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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