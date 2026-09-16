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Леска для триммера двухкомпонентная круглая, 2,4мм х 192м, на DIN катушке EXTRA CORD Denzel (96808) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Леска для триммера двухкомпонентная круглая, 2,4мм х 192м, на DIN катушке EXTRA CORD Denzel (96808)

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Леска для триммера двухкомпонентная круглая, 2,4мм х 192м, на DIN катушке EXTRA CORD Denzel (96808) - фото 1
Леска для триммера двухкомпонентная круглая, 2,4мм х 192м, на DIN катушке EXTRA CORD Denzel (96808) - фото 2
Леска для триммера двухкомпонентная круглая, 2,4мм х 192м, на DIN катушке EXTRA CORD Denzel (96808) - фото 3
Леска для триммера двухкомпонентная круглая, 2,4мм х 192м, на DIN катушке EXTRA CORD Denzel (96808) - фото 4
Леска для триммера двухкомпонентная круглая, 2,4мм х 192м, на DIN катушке EXTRA CORD Denzel (96808) - фото 5
Леска для триммера двухкомпонентная круглая, 2,4мм х 192м, на DIN катушке EXTRA CORD Denzel (96808) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал корпуса
полиамид PA6
Материал катушки
полиамид PA6
Диаметр, мм
2.4
Форма сечения
круг
Максимальный диаметр лески, мм
2.4
  • Леска для триммера двухкомпонентная круглая, 2,4мм х 192м, на DIN катушке EXTRA CORD Denzel (96808) - фото 1
  • Леска для триммера двухкомпонентная круглая, 2,4мм х 192м, на DIN катушке EXTRA CORD Denzel (96808) - фото 2
  • Леска для триммера двухкомпонентная круглая, 2,4мм х 192м, на DIN катушке EXTRA CORD Denzel (96808) - фото 3
  • Леска для триммера двухкомпонентная круглая, 2,4мм х 192м, на DIN катушке EXTRA CORD Denzel (96808) - фото 4
  • Леска для триммера двухкомпонентная круглая, 2,4мм х 192м, на DIN катушке EXTRA CORD Denzel (96808) - фото 5
  • Леска для триммера двухкомпонентная круглая, 2,4мм х 192м, на DIN катушке EXTRA CORD Denzel (96808) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 300 руб. 
Начислим 23 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 737073
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Леска для триммера двухкомпонентная круглая, 2,4мм х 192м, на DIN катушке EXTRA CORD Denzel (96808)
1 300 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Материал корпуса
полиамид PA6
Материал катушки
полиамид PA6
Диаметр, мм
2.4
Форма сечения
круг
Максимальный диаметр лески, мм
2.4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х18х10
Вес, кг.
1.4

Описание товара Леска для триммера двухкомпонентная круглая, 2,4мм х 192м, на DIN катушке EXTRA CORD Denzel (96808)

Двухкомпонентная леска для триммера Denzel EXTRA CORD 96808 размером 2,4 мм х 192 м, с круглым сечением, на DIN-катушке, предназначена для работы с бензотриммерами и электрическими триммерами мощностью 1-1,5 кВт. Используется для скашивания густой травы, будет полезна для ухода за дачным участком или придомовой территорией.

Отзывы о товаре Леска для триммера двухкомпонентная круглая, 2,4мм х 192м, на DIN катушке EXTRA CORD Denzel (96808)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
DENZEL
Материал корпуса
полиамид PA6
Материал катушки
полиамид PA6
Диаметр, мм
2.4
Форма сечения
круг
Максимальный диаметр лески, мм
2.4
Страна производитель
Китай
Описание
Двухкомпонентная леска для триммера Denzel EXTRA CORD 96808 размером 2,4 мм х 192 м, с круглым сечением, на DIN-катушке, предназначена для работы с бензотриммерами и электрическими триммерами мощностью 1-1,5 кВт. Используется для скашивания густой травы, будет полезна для ухода за дачным участком или придомовой территорией.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Леска для триммера двухкомпонентная круглая, 2,4мм х 192м, на DIN катушке EXTRA CORD Denzel (96808) - этот товар вы можете купить по цене 1300 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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