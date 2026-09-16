Top.Mail.Ru
Леска для триммера двухкомпонентная круглая, 2,0мм х 276м, на DIN катушке EXTRA CORD Denzel (96807) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Леска для триммера двухкомпонентная круглая, 2,0мм х 276м, на DIN катушке EXTRA CORD Denzel (96807)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Леска для триммера двухкомпонентная круглая, 2,0мм х 276м, на DIN катушке EXTRA CORD Denzel (96807) - фото 1
Леска для триммера двухкомпонентная круглая, 2,0мм х 276м, на DIN катушке EXTRA CORD Denzel (96807) - фото 2
Леска для триммера двухкомпонентная круглая, 2,0мм х 276м, на DIN катушке EXTRA CORD Denzel (96807) - фото 3
Леска для триммера двухкомпонентная круглая, 2,0мм х 276м, на DIN катушке EXTRA CORD Denzel (96807) - фото 4
Леска для триммера двухкомпонентная круглая, 2,0мм х 276м, на DIN катушке EXTRA CORD Denzel (96807) - фото 5
Леска для триммера двухкомпонентная круглая, 2,0мм х 276м, на DIN катушке EXTRA CORD Denzel (96807) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал корпуса
полиамид PA6
Материал катушки
полиамид PA6
Диаметр, мм
2
Форма сечения
круг
Максимальный диаметр лески, мм
2
  • Леска для триммера двухкомпонентная круглая, 2,0мм х 276м, на DIN катушке EXTRA CORD Denzel (96807) - фото 1
  • Леска для триммера двухкомпонентная круглая, 2,0мм х 276м, на DIN катушке EXTRA CORD Denzel (96807) - фото 2
  • Леска для триммера двухкомпонентная круглая, 2,0мм х 276м, на DIN катушке EXTRA CORD Denzel (96807) - фото 3
  • Леска для триммера двухкомпонентная круглая, 2,0мм х 276м, на DIN катушке EXTRA CORD Denzel (96807) - фото 4
  • Леска для триммера двухкомпонентная круглая, 2,0мм х 276м, на DIN катушке EXTRA CORD Denzel (96807) - фото 5
  • Леска для триммера двухкомпонентная круглая, 2,0мм х 276м, на DIN катушке EXTRA CORD Denzel (96807) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 300 руб. 
Начислим 23 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 737072
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Леска для триммера двухкомпонентная круглая, 2,0мм х 276м, на DIN катушке EXTRA CORD Denzel (96807)
1 300 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Материал корпуса
полиамид PA6
Материал катушки
полиамид PA6
Диаметр, мм
2
Форма сечения
круг
Максимальный диаметр лески, мм
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х18х10
Вес, кг.
1.4

Описание товара Леска для триммера двухкомпонентная круглая, 2,0мм х 276м, на DIN катушке EXTRA CORD Denzel (96807)

Двухкомпонентная леска для триммера Denzel EXTRA CORD 96807 размером 2,0 мм х 276 м, с круглым сечением, на DIN-катушке, предназначена для работы с бензотриммерами и электрическими триммерами мощностью 1-1,5 кВт. Используется для скашивания густой травы, будет полезна для ухода за дачным участком или придомовой территорией.

Отзывы о товаре Леска для триммера двухкомпонентная круглая, 2,0мм х 276м, на DIN катушке EXTRA CORD Denzel (96807)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
DENZEL
Материал корпуса
полиамид PA6
Материал катушки
полиамид PA6
Диаметр, мм
2
Форма сечения
круг
Максимальный диаметр лески, мм
2
Страна производитель
Китай
Описание
Двухкомпонентная леска для триммера Denzel EXTRA CORD 96807 размером 2,0 мм х 276 м, с круглым сечением, на DIN-катушке, предназначена для работы с бензотриммерами и электрическими триммерами мощностью 1-1,5 кВт. Используется для скашивания густой травы, будет полезна для ухода за дачным участком или придомовой территорией.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Леска для триммера двухкомпонентная круглая, 2,0мм х 276м, на DIN катушке EXTRA CORD Denzel (96807) - купить по цене 1300 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...