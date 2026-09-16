Леска для триммера витой квадрат, 2,7мм х 196м, на DIN катушке FLEX CORD Denzel (96299)
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Характеристики
Материал корпуса
полиамид PA6
Материал катушки
полиамид PA6
Диаметр, мм
2.7
Форма сечения
витой квадрат
Максимальный диаметр лески, мм
2.7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 190 руб.
В наличии
Код товара: 737067
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Характеристики
Бренд
DENZEL
Материал корпуса
полиамид PA6
Материал катушки
полиамид PA6
Диаметр, мм
2.7
Форма сечения
витой квадрат
Максимальный диаметр лески, мм
2.7
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х18х10
Вес, кг.
1.4
Описание товара Леска для триммера витой квадрат, 2,7мм х 196м, на DIN катушке FLEX CORD Denzel (96299)
Леска для триммера Denzel FLEX CORD 96299 с сечением «витой квадрат», толщиной 2,7 мм и длиной 196 м, на DIN-катушке, предназначена для скашивания крупностеблевой растительности. Используется на бензиновых триммерах с объемом двигателя 25-52 см3 и электротриммерах мощностью от 1 до 1,5 кВт.
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Бренд
DENZEL
Материал корпуса
полиамид PA6
Материал катушки
полиамид PA6
Диаметр, мм
2.7
Форма сечения
витой квадрат
Максимальный диаметр лески, мм
2.7
Страна производитель
Китай
Леска для триммера Denzel FLEX CORD 96299 с сечением «витой квадрат», толщиной 2,7 мм и длиной 196 м, на DIN-катушке, предназначена для скашивания крупностеблевой растительности. Используется на бензиновых триммерах с объемом двигателя 25-52 см3 и электротриммерах мощностью от 1 до 1,5 кВт.
Леска для триммера витой квадрат, 2,7мм х 196м, на DIN катушке FLEX CORD Denzel (96299) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 1190 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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