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Леска для триммера квадрат, 4,0мм х 62м, на DIN катушке FLEX CORD Denzel (96295) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Леска для триммера квадрат, 4,0мм х 62м, на DIN катушке FLEX CORD Denzel (96295)

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Леска для триммера квадрат, 4,0мм х 62м, на DIN катушке FLEX CORD Denzel (96295) - фото 1
Леска для триммера квадрат, 4,0мм х 62м, на DIN катушке FLEX CORD Denzel (96295) - фото 2
Леска для триммера квадрат, 4,0мм х 62м, на DIN катушке FLEX CORD Denzel (96295) - фото 3
Леска для триммера квадрат, 4,0мм х 62м, на DIN катушке FLEX CORD Denzel (96295) - фото 4
Леска для триммера квадрат, 4,0мм х 62м, на DIN катушке FLEX CORD Denzel (96295) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал корпуса
полиамид PA6
Материал катушки
полиамид PA6
Диаметр, мм
4
Форма сечения
квадрат
Максимальный диаметр лески, мм
4
  • Леска для триммера квадрат, 4,0мм х 62м, на DIN катушке FLEX CORD Denzel (96295) - фото 1
  • Леска для триммера квадрат, 4,0мм х 62м, на DIN катушке FLEX CORD Denzel (96295) - фото 2
  • Леска для триммера квадрат, 4,0мм х 62м, на DIN катушке FLEX CORD Denzel (96295) - фото 3
  • Леска для триммера квадрат, 4,0мм х 62м, на DIN катушке FLEX CORD Denzel (96295) - фото 4
  • Леска для триммера квадрат, 4,0мм х 62м, на DIN катушке FLEX CORD Denzel (96295) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 030 руб. 
Начислим 25 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 737064
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Леска для триммера квадрат, 4,0мм х 62м, на DIN катушке FLEX CORD Denzel (96295)
1 030 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Материал корпуса
полиамид PA6
Материал катушки
полиамид PA6
Диаметр, мм
4
Форма сечения
квадрат
Максимальный диаметр лески, мм
4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х18х10
Вес, кг.
1.4

Описание товара Леска для триммера квадрат, 4,0мм х 62м, на DIN катушке FLEX CORD Denzel (96295)

Леска для триммера Denzel FLEX CORD 96295 с сечением «квадрат», толщиной 4,0 мм и длиной 62 м, на DIN-катушке, предназначена для скашивания крупностеблевой растительности, сорняков, борщевика. Заправляется в катушку бензотриммеров с объемом двигателя свыше 52 см3.

Отзывы о товаре Леска для триммера квадрат, 4,0мм х 62м, на DIN катушке FLEX CORD Denzel (96295)




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Характеристики
Бренд
DENZEL
Материал корпуса
полиамид PA6
Материал катушки
полиамид PA6
Диаметр, мм
4
Форма сечения
квадрат
Максимальный диаметр лески, мм
4
Страна производитель
Китай
Описание
Леска для триммера Denzel FLEX CORD 96295 с сечением «квадрат», толщиной 4,0 мм и длиной 62 м, на DIN-катушке, предназначена для скашивания крупностеблевой растительности, сорняков, борщевика. Заправляется в катушку бензотриммеров с объемом двигателя свыше 52 см3.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Леска для триммера квадрат, 4,0мм х 62м, на DIN катушке FLEX CORD Denzel (96295) - по цене 1030 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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