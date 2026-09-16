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Леска для триммера квадрат, 2,4мм х 175м, на DIN катушке FLEX CORD Denzel (96292) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Леска для триммера квадрат, 2,4мм х 175м, на DIN катушке FLEX CORD Denzel (96292)

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Леска для триммера квадрат, 2,4мм х 175м, на DIN катушке FLEX CORD Denzel (96292) - фото 1
Леска для триммера квадрат, 2,4мм х 175м, на DIN катушке FLEX CORD Denzel (96292) - фото 2
Леска для триммера квадрат, 2,4мм х 175м, на DIN катушке FLEX CORD Denzel (96292) - фото 3
Леска для триммера квадрат, 2,4мм х 175м, на DIN катушке FLEX CORD Denzel (96292) - фото 4
Леска для триммера квадрат, 2,4мм х 175м, на DIN катушке FLEX CORD Denzel (96292) - фото 5
Леска для триммера квадрат, 2,4мм х 175м, на DIN катушке FLEX CORD Denzel (96292) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал корпуса
полиамид PA6
Материал катушки
полиамид PA6
Диаметр, мм
2.4
Форма сечения
квадрат
Максимальный диаметр лески, мм
2.4
  • Леска для триммера квадрат, 2,4мм х 175м, на DIN катушке FLEX CORD Denzel (96292) - фото 1
  • Леска для триммера квадрат, 2,4мм х 175м, на DIN катушке FLEX CORD Denzel (96292) - фото 2
  • Леска для триммера квадрат, 2,4мм х 175м, на DIN катушке FLEX CORD Denzel (96292) - фото 3
  • Леска для триммера квадрат, 2,4мм х 175м, на DIN катушке FLEX CORD Denzel (96292) - фото 4
  • Леска для триммера квадрат, 2,4мм х 175м, на DIN катушке FLEX CORD Denzel (96292) - фото 5
  • Леска для триммера квадрат, 2,4мм х 175м, на DIN катушке FLEX CORD Denzel (96292) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 030 руб. 
Начислим 25 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 737061
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Леска для триммера квадрат, 2,4мм х 175м, на DIN катушке FLEX CORD Denzel (96292)
1 030 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Материал корпуса
полиамид PA6
Материал катушки
полиамид PA6
Диаметр, мм
2.4
Форма сечения
квадрат
Максимальный диаметр лески, мм
2.4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х18х10
Вес, кг.
1.4

Описание товара Леска для триммера квадрат, 2,4мм х 175м, на DIN катушке FLEX CORD Denzel (96292)

Леска для триммера Denzel FLEX CORD 96292 с сечением «квадрат», толщиной 2,4 мм и длиной 175 м, на DIN-катушке, предназначена для скашивания крупностеблевой растительности. Заправляется в катушку бензотриммеров с объемом двигателя 25-52 см3 и электротриммеров мощностью от 1 до 1,5 кВт

Отзывы о товаре Леска для триммера квадрат, 2,4мм х 175м, на DIN катушке FLEX CORD Denzel (96292)




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Характеристики
Бренд
DENZEL
Материал корпуса
полиамид PA6
Материал катушки
полиамид PA6
Диаметр, мм
2.4
Форма сечения
квадрат
Максимальный диаметр лески, мм
2.4
Страна производитель
Китай
Описание
Леска для триммера Denzel FLEX CORD 96292 с сечением «квадрат», толщиной 2,4 мм и длиной 175 м, на DIN-катушке, предназначена для скашивания крупностеблевой растительности. Заправляется в катушку бензотриммеров с объемом двигателя 25-52 см3 и электротриммеров мощностью от 1 до 1,5 кВт
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Леска для триммера квадрат, 2,4мм х 175м, на DIN катушке FLEX CORD Denzel (96292) - по цене 1030 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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