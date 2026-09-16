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Леска для триммера звезда, 2,7мм х 202м, на DIN катушке FLEX CORD Denzel (96287) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Леска для триммера звезда, 2,7мм х 202м, на DIN катушке FLEX CORD Denzel (96287)

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Леска для триммера звезда, 2,7мм х 202м, на DIN катушке FLEX CORD Denzel (96287) - фото 1
Леска для триммера звезда, 2,7мм х 202м, на DIN катушке FLEX CORD Denzel (96287) - фото 2
Леска для триммера звезда, 2,7мм х 202м, на DIN катушке FLEX CORD Denzel (96287) - фото 3
Леска для триммера звезда, 2,7мм х 202м, на DIN катушке FLEX CORD Denzel (96287) - фото 4
Леска для триммера звезда, 2,7мм х 202м, на DIN катушке FLEX CORD Denzel (96287) - фото 5
Леска для триммера звезда, 2,7мм х 202м, на DIN катушке FLEX CORD Denzel (96287) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал корпуса
полиамид PA6
Материал катушки
полиамид PA6
Диаметр, мм
2.7
Форма сечения
звезда
Максимальный диаметр лески, мм
2.7
  • Леска для триммера звезда, 2,7мм х 202м, на DIN катушке FLEX CORD Denzel (96287) - фото 1
  • Леска для триммера звезда, 2,7мм х 202м, на DIN катушке FLEX CORD Denzel (96287) - фото 2
  • Леска для триммера звезда, 2,7мм х 202м, на DIN катушке FLEX CORD Denzel (96287) - фото 3
  • Леска для триммера звезда, 2,7мм х 202м, на DIN катушке FLEX CORD Denzel (96287) - фото 4
  • Леска для триммера звезда, 2,7мм х 202м, на DIN катушке FLEX CORD Denzel (96287) - фото 5
  • Леска для триммера звезда, 2,7мм х 202м, на DIN катушке FLEX CORD Denzel (96287) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 030 руб. 
Начислим 25 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 737057
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Леска для триммера звезда, 2,7мм х 202м, на DIN катушке FLEX CORD Denzel (96287)
1 030 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Материал корпуса
полиамид PA6
Материал катушки
полиамид PA6
Диаметр, мм
2.7
Форма сечения
звезда
Максимальный диаметр лески, мм
2.7
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х18х10
Вес, кг.
1.4

Описание товара Леска для триммера звезда, 2,7мм х 202м, на DIN катушке FLEX CORD Denzel (96287)

Леска для триммера Denzel FLEX CORD 96287 с сечением «звезда», диаметром 2,7 мм и длиной 202 м, на DIN-катушке, предназначена для скашивания газонной травы, также справляется с крупностеблевой растительностью. Эффективна даже на замусоренной территории. Заправляется в катушку бензиновых триммеров с объемом двигателя 25-52 см3.

Отзывы о товаре Леска для триммера звезда, 2,7мм х 202м, на DIN катушке FLEX CORD Denzel (96287)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
DENZEL
Материал корпуса
полиамид PA6
Материал катушки
полиамид PA6
Диаметр, мм
2.7
Форма сечения
звезда
Максимальный диаметр лески, мм
2.7
Страна производитель
Китай
Описание
Леска для триммера Denzel FLEX CORD 96287 с сечением «звезда», диаметром 2,7 мм и длиной 202 м, на DIN-катушке, предназначена для скашивания газонной травы, также справляется с крупностеблевой растительностью. Эффективна даже на замусоренной территории. Заправляется в катушку бензиновых триммеров с объемом двигателя 25-52 см3.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Леска для триммера звезда, 2,7мм х 202м, на DIN катушке FLEX CORD Denzel (96287) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 1030 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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