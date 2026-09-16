Леска для триммера звезда, 2,4мм х 260м, на DIN катушке FLEX CORD Denzel (96286)
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Характеристики
Материал корпуса
полиамид PA6
Материал катушки
полиамид PA6
Диаметр, мм
2.4
Форма сечения
звезда
Максимальный диаметр лески, мм
2.4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 030 руб.
В наличии
Код товара: 737056
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1 030 руб.
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Характеристики
Бренд
DENZEL
Материал корпуса
полиамид PA6
Материал катушки
полиамид PA6
Диаметр, мм
2.4
Форма сечения
звезда
Максимальный диаметр лески, мм
2.4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х18х10
Вес, кг.
1.4
Описание товара Леска для триммера звезда, 2,4мм х 260м, на DIN катушке FLEX CORD Denzel (96286)
Леска для триммера Denzel FLEX CORD 96286 с сечением «звезда», диаметром 2,4 мм и длиной 260 м, на DIN-катушке, предназначена для скашивания газонной травы, также справляется с крупностеблевой растительностью. Эффективна даже на замусоренной территории. Заправляется в катушку бензотриммеров с объемом двигателя 25-52 см3 и электротриммеров мощностью от 1 до 1,5 кВт.
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Бренд
DENZEL
Материал корпуса
полиамид PA6
Материал катушки
полиамид PA6
Диаметр, мм
2.4
Форма сечения
звезда
Максимальный диаметр лески, мм
2.4
Страна производитель
Китай
Леска для триммера Denzel FLEX CORD 96286 с сечением «звезда», диаметром 2,4 мм и длиной 260 м, на DIN-катушке, предназначена для скашивания газонной травы, также справляется с крупностеблевой растительностью. Эффективна даже на замусоренной территории. Заправляется в катушку бензотриммеров с объемом двигателя 25-52 см3 и электротриммеров мощностью от 1 до 1,5 кВт.
Леска для триммера звезда, 2,4мм х 260м, на DIN катушке FLEX CORD Denzel (96286) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 1030 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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