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Уцененный товар SSD Накопитель SSD Samsung SM883 960Gb (MZ7KH960HAJR-00005) хорошее состояние купить в Санкт-Петербурге
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Уцененный товар Накопитель SSD Samsung SM883 960Gb (MZ7KH960HAJR-00005) хорошее состояние, 736983

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Уценка
Накопитель SSD Samsung SM883 960Gb (MZ7KH960HAJR-00005) хорошее состояние - фото 1
Уценка
Накопитель SSD Samsung SM883 960Gb (MZ7KH960HAJR-00005) хорошее состояние - фото 2
Уценка
Накопитель SSD Samsung SM883 960Gb (MZ7KH960HAJR-00005) хорошее состояние - фото 3
Уценка
Накопитель SSD Samsung SM883 960Gb (MZ7KH960HAJR-00005) хорошее состояние - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
960
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
540
Скорость записи, Мб/с
520
Максимальный ресурс записи (TBW)
5256
Энергопотребление
3.7
  • Накопитель SSD Samsung SM883 960Gb (MZ7KH960HAJR-00005) хорошее состояние - фото 1
  • Накопитель SSD Samsung SM883 960Gb (MZ7KH960HAJR-00005) хорошее состояние - фото 2
  • Накопитель SSD Samsung SM883 960Gb (MZ7KH960HAJR-00005) хорошее состояние - фото 3
  • Накопитель SSD Samsung SM883 960Gb (MZ7KH960HAJR-00005) хорошее состояние - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-30%
40 310 руб.  57 580 руб. 
Начислим 2924 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 736983
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Накопитель SSD Samsung SM883 960Gb (MZ7KH960HAJR-00005) хорошее состояние
40 310 руб. -30%
57 580 руб.
  • Гарантия производителя: 3 месяца
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
960
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
540
Скорость записи, Мб/с
520
Максимальный ресурс записи (TBW)
5256
Время наработки на отказ, час
2000000
Энергопотребление
3.7
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х10х1
Вес, г.
130

Описание товара Уцененный товар Накопитель SSD Samsung SM883 960Gb (MZ7KH960HAJR-00005) хорошее состояние

Причина уценки: после ремонта (восстановление при помощи РС-3000) Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: накопитель

Отзывы о товаре Уцененный товар Накопитель SSD Samsung SM883 960Gb (MZ7KH960HAJR-00005) хорошее состояние




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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
960
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
540
Скорость записи, Мб/с
520
Максимальный ресурс записи (TBW)
5256
Время наработки на отказ, час
2000000
Энергопотребление
3.7
Страна производитель
Китай
Описание
Причина уценки: после ремонта (восстановление при помощи РС-3000) Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: накопитель
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Накопитель SSD Samsung SM883 960Gb (MZ7KH960HAJR-00005) хорошее состояние - этот товар вы можете купить по цене 40310 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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