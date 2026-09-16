Уцененный товар Накопитель SSD Samsung SM883 960Gb (MZ7KH960HAJR-00005) хорошее состояние, 736983
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
960
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
540
Скорость записи, Мб/с
520
Максимальный ресурс записи (TBW)
5256
Энергопотребление
3.7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-30%40 310 руб. 57 580 руб.
В наличии
Код товара: 736983
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Загружаем...
40 310 руб. -30%
57 580 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
960
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
540
Скорость записи, Мб/с
520
Максимальный ресурс записи (TBW)
5256
Время наработки на отказ, час
2000000
Энергопотребление
3.7
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х10х1
Вес, г.
130
Описание товара Уцененный товар Накопитель SSD Samsung SM883 960Gb (MZ7KH960HAJR-00005) хорошее состояние
Причина уценки: после ремонта (восстановление при помощи РС-3000) Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: накопитель
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Бренд
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
960
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
540
Скорость записи, Мб/с
520
Максимальный ресурс записи (TBW)
5256
Время наработки на отказ, час
2000000
Энергопотребление
3.7
Страна производитель
Китай
Причина уценки: после ремонта (восстановление при помощи РС-3000) Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: накопитель
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ
Уцененный товар Накопитель SSD Samsung SM883 960Gb (MZ7KH960HAJR-00005) хорошее состояние - этот товар вы можете купить по цене 40310 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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