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Ноутбук Colorful iGame M16 Origo-HQ97D3201TT-G-C2A Intel Core i9-14900HX/32Gb (2*16 D5)/SSD1Tb/RTX5070 8Gb (115W)/16"/IPS/WQXGA/2560x1600/300Hz/Win11/RJ-45/Grey/2.35kg купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Colorful iGame M16 Origo-HQ97D3201TT-G-C2A Intel Core i9-14900HX/32Gb (2*16 D5)/SSD1Tb/RTX5070 8Gb (115W)/16"/IPS/WQXGA/2560x1600/300Hz/Win11/RJ-45/Grey/2.35kg

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Ноутбук Colorful iGame M16 Origo-HQ97D3201TT-G-C2A Intel Core i9-14900HX/32Gb (2*16 D5)/SSD1Tb/RTX5070 8Gb (115W)/16&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/300Hz/Win11/RJ-45/Grey/2.35kg - фото 1
Ноутбук Colorful iGame M16 Origo-HQ97D3201TT-G-C2A Intel Core i9-14900HX/32Gb (2*16 D5)/SSD1Tb/RTX5070 8Gb (115W)/16&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/300Hz/Win11/RJ-45/Grey/2.35kg - фото 2
Ноутбук Colorful iGame M16 Origo-HQ97D3201TT-G-C2A Intel Core i9-14900HX/32Gb (2*16 D5)/SSD1Tb/RTX5070 8Gb (115W)/16&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/300Hz/Win11/RJ-45/Grey/2.35kg - фото 3
Ноутбук Colorful iGame M16 Origo-HQ97D3201TT-G-C2A Intel Core i9-14900HX/32Gb (2*16 D5)/SSD1Tb/RTX5070 8Gb (115W)/16&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/300Hz/Win11/RJ-45/Grey/2.35kg - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Colorful iGame M16 Origo
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Colorful iGame M16 Origo-HQ97D3201TT-G-C2A Intel Core i9-14900HX/32Gb (2*16 D5)/SSD1Tb/RTX5070 8Gb (115W)/16&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/300Hz/Win11/RJ-45/Grey/2.35kg - фото 1
  • Ноутбук Colorful iGame M16 Origo-HQ97D3201TT-G-C2A Intel Core i9-14900HX/32Gb (2*16 D5)/SSD1Tb/RTX5070 8Gb (115W)/16&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/300Hz/Win11/RJ-45/Grey/2.35kg - фото 2
  • Ноутбук Colorful iGame M16 Origo-HQ97D3201TT-G-C2A Intel Core i9-14900HX/32Gb (2*16 D5)/SSD1Tb/RTX5070 8Gb (115W)/16&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/300Hz/Win11/RJ-45/Grey/2.35kg - фото 3
  • Ноутбук Colorful iGame M16 Origo-HQ97D3201TT-G-C2A Intel Core i9-14900HX/32Gb (2*16 D5)/SSD1Tb/RTX5070 8Gb (115W)/16&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/300Hz/Win11/RJ-45/Grey/2.35kg - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
157 560 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 736975
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Характеристики

Бренд
Colorful
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Colorful iGame M16 Origo
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
300
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i9
Модель процессора
14900HX
Частота процессора, ГГц
2.2
Количество ядер процессора
24
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5070
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000/2500 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
99 Втч
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х33х11
Вес, кг.
5.1

Описание товара Ноутбук Colorful iGame M16 Origo-HQ97D3201TT-G-C2A Intel Core i9-14900HX/32Gb (2*16 D5)/SSD1Tb/RTX5070 8Gb (115W)/16"/IPS/WQXGA/2560x1600/300Hz/Win11/RJ-45/Grey/2.35kg

Colorful создал ноутбук для тех, кому важно работать быстро и с комфортом. Мощный 24-ядерный процессор Intel легко справится с многозадачностью и ресурсоёмкими приложениями. Современная дискретная видеокарта с 8 Гб видеопамяти оценят геймеры и те, кто работает с графикой — плавная картинка даже при серьёзных нагрузках всегда под рукой. Яркий IPS-экран с высоким разрешением 2560x1600 подарит насыщенные цвета и чёткое изображение. Более быстрая оперативная память стандарта DDR5 поможет мгновенно запускать программы и сохранять высокий темп работы. Вес ноутбука 2,35 кг — это баланс между производительностью и мобильностью, а стильный серый корпус из пластика придаёт устройству современный вид. Windows 11 Home уже предустановлена, можно сразу приступить к работе или развлечениям.

Отзывы о товаре Ноутбук Colorful iGame M16 Origo-HQ97D3201TT-G-C2A Intel Core i9-14900HX/32Gb (2*16 D5)/SSD1Tb/RTX5070 8Gb (115W)/16"/IPS/WQXGA/2560x1600/300Hz/Win11/RJ-45/Grey/2.35kg




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Характеристики
Бренд
Colorful
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Colorful iGame M16 Origo
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
300
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core i9
Модель процессора
14900HX
Частота процессора, ГГц
2.2
Количество ядер процессора
24
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5070
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000/2500 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
99 Втч
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Colorful создал ноутбук для тех, кому важно работать быстро и с комфортом. Мощный 24-ядерный процессор Intel легко справится с многозадачностью и ресурсоёмкими приложениями. Современная дискретная видеокарта с 8 Гб видеопамяти оценят геймеры и те, кто работает с графикой — плавная картинка даже при серьёзных нагрузках всегда под рукой. Яркий IPS-экран с высоким разрешением 2560x1600 подарит насыщенные цвета и чёткое изображение. Более быстрая оперативная память стандарта DDR5 поможет мгновенно запускать программы и сохранять высокий темп работы. Вес ноутбука 2,35 кг — это баланс между производительностью и мобильностью, а стильный серый корпус из пластика придаёт устройству современный вид. Windows 11 Home уже предустановлена, можно сразу приступить к работе или развлечениям.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Colorful iGame M16 Origo-HQ97D3201TT-G-C2A Intel Core i9-14900HX/32Gb (2*16 D5)/SSD1Tb/RTX5070 8Gb (115W)/16"/IPS/WQXGA/2560x1600/300Hz/Win11/RJ-45/Grey/2.35kg - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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