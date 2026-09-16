Ноутбук Huawei MateBook D16 Intel Core i5-13420H/16Gb (soldered D4)/SSD1Tb/UMA/16"/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Space Grey/1.68kg
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Huawei MateBook D16 Intel Core i5-13420H/16Gb (soldered D4)/SSD1Tb/UMA/16"/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Space Grey/1.68kg
**Ноутбук Huawei MateBook D16 — стиль и производительность в каждом пикселе!** Ищете надёжный и производительный ноутбук? Huawei MateBook D16 — идеальный выбор для работы, учёбы и развлечений! **Почему стоит выбрать Huawei MateBook D16?** * **Мощный процессор:** Intel Core i5-13420H с 8 ядрами и частотой до 4,6 ГГц обеспечит быструю и плавную работу даже с многозадачными задачами. * **Достаточно памяти для любых задач:** 16 ГБ оперативной памяти LPDDR4X (4267 МГц) и скоростной SSD-накопитель на 1 ТБ (тип M.2) — храните и обрабатывайте большие объёмы данных без задержек. * **Яркий и чёткий дисплей:** 16-дюймовый экран с разрешением 1920 x 1200 пикселей (IPS-матрица) и матовой поверхностью подарит удовольствие от просмотра контента и работы с изображениями. Частота обновления 60 Гц гарантирует плавность картинки. * **Компактность и стиль:** алюминиевый корпус в сером цвете и вес всего 1,68 кг делают ноутбук удобным для переноски. * **Удобство в работе:** клавиатура с русским языком раскладки и цифровым блоком поможет эффективно решать рабочие задачи. **Дополнительные преимущества:** * интегрированная графика Intel UHD Graphics — для повседневных задач и мультимедиа; * энергоёмкий аккумулятор (56 Вт·ч) — дольше работайте без подзарядки; * отсутствие предустановленной ОС — выберите систему по своему вкусу! Huawei MateBook D16 — это сочетание современного дизайна, высокой производительности и удобства использования. С этим ноутбуком вы сможете эффективно решать любые задачи!
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Отзывы о товаре Ноутбук Huawei MateBook D16 Intel Core i5-13420H/16Gb (soldered D4)/SSD1Tb/UMA/16"/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Space Grey/1.68kg