Шкаф напольный ЦМО 48U 1000мм стекло черный ШТК-М-48.8.10-1ААА-9005
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип устройства
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
черный
Особенности
Предусмотрена система заземления
Максимальная нагрузка
1200
Высота
48U
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
92 980 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 736946
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Характеристики
Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
черный
Особенности
Предусмотрена система заземления
Дверь
стеклянная дверь
Максимальная нагрузка
1200
Высота
48U
Высота (мм)
2315
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
800
Полезная глубина (мм)
855
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, м
2.21х0.92х0.6
Вес, кг.
146
Описание товара Шкаф напольный ЦМО 48U 1000мм стекло черный ШТК-М-48.8.10-1ААА-9005
Напольный телекоммуникационный шкаф ЦМО — настоящий гигант для крупных проектов. Высота 2315 мм и вместимость 48U позволят разместить большое количество оборудования, а полезная глубина 855 мм создаст простор внутри даже для самых глубоких серверов и коммутационных устройств. Прочная конструкция выдерживает нагрузку до 1200 кг, что особенно важно в серверных и дата-центрах. Стильный чёрный цвет и стеклянная дверь придают шкафу современный вид, а ширина 600 мм делает его отличным решением для профессионального монтажа и обслуживания сложной техники.
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Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
черный
Особенности
Предусмотрена система заземления
Дверь
стеклянная дверь
Максимальная нагрузка
1200
Высота
48U
Высота (мм)
2315
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
800
Развернуть
Полезная глубина (мм)
855
Страна производитель
Беларусь
Напольный телекоммуникационный шкаф ЦМО — настоящий гигант для крупных проектов. Высота 2315 мм и вместимость 48U позволят разместить большое количество оборудования, а полезная глубина 855 мм создаст простор внутри даже для самых глубоких серверов и коммутационных устройств. Прочная конструкция выдерживает нагрузку до 1200 кг, что особенно важно в серверных и дата-центрах. Стильный чёрный цвет и стеклянная дверь придают шкафу современный вид, а ширина 600 мм делает его отличным решением для профессионального монтажа и обслуживания сложной техники.
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Серверные платформы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Серверные платформы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Шкаф напольный ЦМО 48U 1000мм стекло черный ШТК-М-48.8.10-1ААА-9005 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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