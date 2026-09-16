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Шкаф напольный ЦМО 48U 800мм стекло черный ШТК-М-48.6.8-1ААА-9005 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Шкаф напольный ЦМО 48U 800мм стекло черный ШТК-М-48.6.8-1ААА-9005

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Шкаф телекоммуникационный напольный 48U ЦМО ШТК-М-48.6.8-1ААА-9005 - фото 1
Шкаф телекоммуникационный напольный 48U ЦМО ШТК-М-48.6.8-1ААА-9005 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип устройства
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
черный
Максимальная нагрузка
1200
Высота
48U
  • Шкаф телекоммуникационный напольный 48U ЦМО ШТК-М-48.6.8-1ААА-9005 - фото 1
  • Шкаф телекоммуникационный напольный 48U ЦМО ШТК-М-48.6.8-1ААА-9005 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
73 820 руб. 
Начислим 1182 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 736943
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Шкаф напольный ЦМО 48U 800мм стекло черный ШТК-М-48.6.8-1ААА-9005
73 820 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
черный
Дверь
стеклянная дверь
Максимальная нагрузка
1200
Высота
48U
Высота (мм)
2315
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
825
Полезная глубина (мм)
655
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, м
2.23х0.73х0.58
Вес, кг.
130

Описание товара Шкаф напольный ЦМО 48U 800мм стекло черный ШТК-М-48.6.8-1ААА-9005

Телекоммуникационный шкаф ЦМО — солидное решение для размещения крупного оборудования. Его высота 2315 мм и целых 48U позволяют организовать внушительный IT-парк на одной площадке. Впечатляющая максимальная нагрузка в 1200 кг справится с тяжёлыми серверами и массивом техники. Глубина 825 мм и полезная глубина 655 мм подойдут даже для крупногабаритных устройств, а ширина 600 мм обеспечивает свободный доступ и легкость монтажа. Напольное размещение добавляет удобства при эксплуатации и обслуживании, а стильная стеклянная дверь не только защищает технику, но и даёт полный обзор внутреннего содержимого. Чёрный цвет придаёт шкафу строгий профессиональный вид, идеально вписываясь в любую серверную.

Отзывы о товаре Шкаф напольный ЦМО 48U 800мм стекло черный ШТК-М-48.6.8-1ААА-9005




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Характеристики
Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
черный
Дверь
стеклянная дверь
Максимальная нагрузка
1200
Высота
48U
Высота (мм)
2315
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
825
Полезная глубина (мм)
655
Развернуть
Страна производитель
Беларусь
Описание
Телекоммуникационный шкаф ЦМО — солидное решение для размещения крупного оборудования. Его высота 2315 мм и целых 48U позволяют организовать внушительный IT-парк на одной площадке. Впечатляющая максимальная нагрузка в 1200 кг справится с тяжёлыми серверами и массивом техники. Глубина 825 мм и полезная глубина 655 мм подойдут даже для крупногабаритных устройств, а ширина 600 мм обеспечивает свободный доступ и легкость монтажа. Напольное размещение добавляет удобства при эксплуатации и обслуживании, а стильная стеклянная дверь не только защищает технику, но и даёт полный обзор внутреннего содержимого. Чёрный цвет придаёт шкафу строгий профессиональный вид, идеально вписываясь в любую серверную.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Шкаф напольный ЦМО 48U 800мм стекло черный ШТК-М-48.6.8-1ААА-9005 - по цене 73820 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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