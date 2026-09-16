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Шкаф напольный ЦМО 48U 600мм стекло серый ШТК-М-48.6.6-1ААА купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Шкаф напольный ЦМО 48U 600мм стекло серый ШТК-М-48.6.6-1ААА

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Шкаф телекоммуникационный напольный 48U ЦМО ШТК-М-48.6.6-1ААА
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип устройства
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
серый
Максимальная нагрузка
1200
Высота
48U
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
63 030 руб. 
Начислим 1009 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 736942
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Шкаф напольный ЦМО 48U 600мм стекло серый ШТК-М-48.6.6-1ААА
63 030 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
серый
Дверь
стеклянная дверь
Максимальная нагрузка
1200
Высота
48U
Высота (мм)
2315
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
600
Полезная глубина (мм)
455
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, м
2.23х0.73х0.58
Вес, кг.
130

Описание товара Шкаф напольный ЦМО 48U 600мм стекло серый ШТК-М-48.6.6-1ААА

Шкаф телеккомуникационный ШТК-М предназначен для размещения телекоммуникационного оборудования, организации центров хранения и обработки данных. Класс защиты – IP20. Шкаф имеет разборную каркасную конструкцию. Лёгок в сборке. Состоит из основания, крыши и двух сварных рам, соединённых комплектом швеллеров. На боковых элементах рамы выполнена дополнительная перфорация под закладные гайки. Стандартно шкафы комплектуются задней металлической стенкой и тремя видами дверей: цельнометаллической, с тонированным ударопрочным стеклом или дверью с перфорацией. Возможна комплектация двумя дверьми, исключающая заднюю стенку. В шкафах 18–36U дверь фиксируется усиленным точечным замком, в 42–48U – ригельным. Двери имеют как правую, так и левую навеску, угол открытия 180 °. Усиленная конструкция допускает распределённую статическую нагрузку до 1200 кг. В крышу и основание шкафов глубиной 600 мм возможна установка до трёх вентиляторных модулей серии R-FAN, шкафов глубиной 800 мм – четырёх, а шкафов глубиной 1000 и 1200 мм – шести. Также в этих элементах имеется дополнительная перфорация и отверстия под кабельный ввод 212 ? 110 мм и/или 422 ? 55 мм с возможностью установки щёточных вводов серии КВ-Щ. Предусмотрена установка винтовых опор (ножек) позволяющих компенсировать неровности пола (входят в комплект поставки). Возможна установка поворотных роликов различной нагрузочной способности (в комплект поставки не входят). Доступ для монтажа, коммутации и обслуживания оборудования возможен с четырёх сторон: через боковые легкосъёмные стенки, переднюю и заднюю двери. В базовой комплектации шкаф имеет четыре оцинкованные вертикальные направляющие, регулируемые по глубине. Предусмотрена система заземления (провода для заземления всех деталей шкафа входят в комплект поставки). Покрытие – краска полимерно-порошковая, шагрень с предварительным фосфатированием. Шкафы поставляются в разобранном виде и компактно упаковываются в три транспортных места.

Отзывы о товаре Шкаф напольный ЦМО 48U 600мм стекло серый ШТК-М-48.6.6-1ААА




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Характеристики
Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
серый
Дверь
стеклянная дверь
Максимальная нагрузка
1200
Высота
48U
Высота (мм)
2315
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
600
Полезная глубина (мм)
455
Развернуть
Страна производитель
Беларусь
Описание
Шкаф телеккомуникационный ШТК-М предназначен для размещения телекоммуникационного оборудования, организации центров хранения и обработки данных. Класс защиты – IP20. Шкаф имеет разборную каркасную конструкцию. Лёгок в сборке. Состоит из основания, крыши и двух сварных рам, соединённых комплектом швеллеров. На боковых элементах рамы выполнена дополнительная перфорация под закладные гайки. Стандартно шкафы комплектуются задней металлической стенкой и тремя видами дверей: цельнометаллической, с тонированным ударопрочным стеклом или дверью с перфорацией. Возможна комплектация двумя дверьми, исключающая заднюю стенку. В шкафах 18–36U дверь фиксируется усиленным точечным замком, в 42–48U – ригельным. Двери имеют как правую, так и левую навеску, угол открытия 180 °. Усиленная конструкция допускает распределённую статическую нагрузку до 1200 кг. В крышу и основание шкафов глубиной 600 мм возможна установка до трёх вентиляторных модулей серии R-FAN, шкафов глубиной 800 мм – четырёх, а шкафов глубиной 1000 и 1200 мм – шести. Также в этих элементах имеется дополнительная перфорация и отверстия под кабельный ввод 212 ? 110 мм и/или 422 ? 55 мм с возможностью установки щёточных вводов серии КВ-Щ. Предусмотрена установка винтовых опор (ножек) позволяющих компенсировать неровности пола (входят в комплект поставки). Возможна установка поворотных роликов различной нагрузочной способности (в комплект поставки не входят). Доступ для монтажа, коммутации и обслуживания оборудования возможен с четырёх сторон: через боковые легкосъёмные стенки, переднюю и заднюю двери. В базовой комплектации шкаф имеет четыре оцинкованные вертикальные направляющие, регулируемые по глубине. Предусмотрена система заземления (провода для заземления всех деталей шкафа входят в комплект поставки). Покрытие – краска полимерно-порошковая, шагрень с предварительным фосфатированием. Шкафы поставляются в разобранном виде и компактно упаковываются в три транспортных места.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Шкаф напольный ЦМО 48U 600мм стекло серый ШТК-М-48.6.6-1ААА - по цене 63030 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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