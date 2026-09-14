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Шкаф напольный ЦМО 48U 800мм стекло серый ШТК-М-48.6.8-1ААА купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Шкаф напольный ЦМО 48U 800мм стекло серый ШТК-М-48.6.8-1ААА

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Шкаф телекоммуникационный напольный 48U ЦМО ШТК-М-48.6.8-1ААА
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип устройства
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
серый
Максимальная нагрузка
1200
Высота
48U
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
55 120 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 736941
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Характеристики

Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
серый
Дверь
стеклянная дверь
Максимальная нагрузка
1200
Высота
48U
Высота (мм)
2315
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
800
Полезная глубина (мм)
655
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, м
2.2х0.75х0.4
Вес, кг.
170

Описание товара Шкаф напольный ЦМО 48U 800мм стекло серый ШТК-М-48.6.8-1ААА

Универсальный напольный телекоммуникационный шкаф ШТК-М ШТК-М-48.6.8-1ААА-9005 обновлённой конструкции. Шкаф телекоммуникационный напольный ЦМО ШТК-М улучшенной конструкции имеет универсальное назначение и может использоваться для размещения разнообразного оборудования активного или пассивного типа. Этот монтажный конструктив предназначен для эксплуатации в закрытых офисных или промышленных помещениях. Он имеет степень защиты IP20. Размеры данного универсального шкафа ШТК-М (ВхШхГ): 2315х600х800 мм. Полезная глубина изделия составляет 655 мм. Высота — 48U. Цвет: черный (RAL 9005). Конструкция шкафа разборная каркасная. Основные детали — основание, крыша и две сварные рамы, соединяемые комплектом швеллеров. Высокая жёсткость изделия обеспечивается крепёжными элементами и улучшенной конструкцией швеллеров рамы. В новой модификации шкафа используется металл с более подходящими физико-механическими свойствами. Это позволило уменьшить толщину металлических частей до 1,5 мм и снизить общую массу изделия. Новая конструкция рам с полузамкнутым профилем позволила увеличить несущую способность шкафа до 1200 кг. Боковые стенки являются съёмными. Они крепятся при помощи съёмных кронштейнов, заходящих в пазы нижних швеллеров каркаса. Передняя дверь шкафа выполнена из стекла. Навеска дверцы возможна как справа, так и слева. Угол открытия двери 180 градусов. Для фиксации двери применяется замок с фирменным дизайном, отличающий оригинальные шкафы ЦМО от подделок. Доступ к установленному оборудованию осуществляется с трёх сторон. Сзади установлена металлическая стенка. В данный телекоммуникационный шкаф ШТК-М можно установить 4 вентиляторных модуля R-FAN в крышу или основание на место заглушек. Дизайн крыши шкафа улучшен, обновлены также монтажные вырезы для ввода кабеля. Теперь в крышу можно устанавливать более защищенные от пыли кабельные вводы марки КВ-Щ. Новые щёточные вводы для кабеля могут быть вмонтированы и в модернизированное основание шкафа. В этих элементах имеется дополнительная перфорация и отверстия под кабельный ввод 212х110 мм и/или 422х55 мм. Шкаф ШТК-М устанавливается на регулируемых по высоте винтовые ножки с резьбой М10, которые способны выдерживать повышенную нагрузку. Возможна также установка на ролики, которые надо приобрести отдельно. Внутри шкаф оснащён 4 вертикальными направляющими, которые можно регулировать по глубине. На юнитовые направляющие нанесена маркировка, облегчающая монтаж. В стандартном комплекте есть система заземления. Профиль вертикального швеллера дополнен улучшенной перфорацией, что позволяет использовать дополнительное пространство для монтажа разнообразных аксессуаров. Изделие поставляется разобранным в картонных коробках. Комплект поставки включает 2 транспортных места.

Отзывы о товаре Шкаф напольный ЦМО 48U 800мм стекло серый ШТК-М-48.6.8-1ААА




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Характеристики
Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
серый
Дверь
стеклянная дверь
Максимальная нагрузка
1200
Высота
48U
Высота (мм)
2315
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
800
Полезная глубина (мм)
655
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Страна производитель
Беларусь
Описание
Универсальный напольный телекоммуникационный шкаф ШТК-М ШТК-М-48.6.8-1ААА-9005 обновлённой конструкции. Шкаф телекоммуникационный напольный ЦМО ШТК-М улучшенной конструкции имеет универсальное назначение и может использоваться для размещения разнообразного оборудования активного или пассивного типа. Этот монтажный конструктив предназначен для эксплуатации в закрытых офисных или промышленных помещениях. Он имеет степень защиты IP20. Размеры данного универсального шкафа ШТК-М (ВхШхГ): 2315х600х800 мм. Полезная глубина изделия составляет 655 мм. Высота — 48U. Цвет: черный (RAL 9005). Конструкция шкафа разборная каркасная. Основные детали — основание, крыша и две сварные рамы, соединяемые комплектом швеллеров. Высокая жёсткость изделия обеспечивается крепёжными элементами и улучшенной конструкцией швеллеров рамы. В новой модификации шкафа используется металл с более подходящими физико-механическими свойствами. Это позволило уменьшить толщину металлических частей до 1,5 мм и снизить общую массу изделия. Новая конструкция рам с полузамкнутым профилем позволила увеличить несущую способность шкафа до 1200 кг. Боковые стенки являются съёмными. Они крепятся при помощи съёмных кронштейнов, заходящих в пазы нижних швеллеров каркаса. Передняя дверь шкафа выполнена из стекла. Навеска дверцы возможна как справа, так и слева. Угол открытия двери 180 градусов. Для фиксации двери применяется замок с фирменным дизайном, отличающий оригинальные шкафы ЦМО от подделок. Доступ к установленному оборудованию осуществляется с трёх сторон. Сзади установлена металлическая стенка. В данный телекоммуникационный шкаф ШТК-М можно установить 4 вентиляторных модуля R-FAN в крышу или основание на место заглушек. Дизайн крыши шкафа улучшен, обновлены также монтажные вырезы для ввода кабеля. Теперь в крышу можно устанавливать более защищенные от пыли кабельные вводы марки КВ-Щ. Новые щёточные вводы для кабеля могут быть вмонтированы и в модернизированное основание шкафа. В этих элементах имеется дополнительная перфорация и отверстия под кабельный ввод 212х110 мм и/или 422х55 мм. Шкаф ШТК-М устанавливается на регулируемых по высоте винтовые ножки с резьбой М10, которые способны выдерживать повышенную нагрузку. Возможна также установка на ролики, которые надо приобрести отдельно. Внутри шкаф оснащён 4 вертикальными направляющими, которые можно регулировать по глубине. На юнитовые направляющие нанесена маркировка, облегчающая монтаж. В стандартном комплекте есть система заземления. Профиль вертикального швеллера дополнен улучшенной перфорацией, что позволяет использовать дополнительное пространство для монтажа разнообразных аксессуаров. Изделие поставляется разобранным в картонных коробках. Комплект поставки включает 2 транспортных места.
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