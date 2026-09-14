Описание товара Шкаф напольный ЦМО 48U 800мм стекло серый ШТК-М-48.6.8-1ААА

Универсальный напольный телекоммуникационный шкаф ШТК-М ШТК-М-48.6.8-1ААА-9005 обновлённой конструкции. Шкаф телекоммуникационный напольный ЦМО ШТК-М улучшенной конструкции имеет универсальное назначение и может использоваться для размещения разнообразного оборудования активного или пассивного типа. Этот монтажный конструктив предназначен для эксплуатации в закрытых офисных или промышленных помещениях. Он имеет степень защиты IP20. Размеры данного универсального шкафа ШТК-М (ВхШхГ): 2315х600х800 мм. Полезная глубина изделия составляет 655 мм. Высота — 48U. Цвет: черный (RAL 9005). Конструкция шкафа разборная каркасная. Основные детали — основание, крыша и две сварные рамы, соединяемые комплектом швеллеров. Высокая жёсткость изделия обеспечивается крепёжными элементами и улучшенной конструкцией швеллеров рамы. В новой модификации шкафа используется металл с более подходящими физико-механическими свойствами. Это позволило уменьшить толщину металлических частей до 1,5 мм и снизить общую массу изделия. Новая конструкция рам с полузамкнутым профилем позволила увеличить несущую способность шкафа до 1200 кг. Боковые стенки являются съёмными. Они крепятся при помощи съёмных кронштейнов, заходящих в пазы нижних швеллеров каркаса. Передняя дверь шкафа выполнена из стекла. Навеска дверцы возможна как справа, так и слева. Угол открытия двери 180 градусов. Для фиксации двери применяется замок с фирменным дизайном, отличающий оригинальные шкафы ЦМО от подделок. Доступ к установленному оборудованию осуществляется с трёх сторон. Сзади установлена металлическая стенка. В данный телекоммуникационный шкаф ШТК-М можно установить 4 вентиляторных модуля R-FAN в крышу или основание на место заглушек. Дизайн крыши шкафа улучшен, обновлены также монтажные вырезы для ввода кабеля. Теперь в крышу можно устанавливать более защищенные от пыли кабельные вводы марки КВ-Щ. Новые щёточные вводы для кабеля могут быть вмонтированы и в модернизированное основание шкафа. В этих элементах имеется дополнительная перфорация и отверстия под кабельный ввод 212х110 мм и/или 422х55 мм. Шкаф ШТК-М устанавливается на регулируемых по высоте винтовые ножки с резьбой М10, которые способны выдерживать повышенную нагрузку. Возможна также установка на ролики, которые надо приобрести отдельно. Внутри шкаф оснащён 4 вертикальными направляющими, которые можно регулировать по глубине. На юнитовые направляющие нанесена маркировка, облегчающая монтаж. В стандартном комплекте есть система заземления. Профиль вертикального швеллера дополнен улучшенной перфорацией, что позволяет использовать дополнительное пространство для монтажа разнообразных аксессуаров. Изделие поставляется разобранным в картонных коробках. Комплект поставки включает 2 транспортных места.