Шкаф напольный ЦМО 48U 1200мм перфорация серый ШТК-М-48.6.12-44АА
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Характеристики
Описание товара Шкаф напольный ЦМО 48U 1200мм перфорация серый ШТК-М-48.6.12-44АА
ЦМО ШТК-М-48.6.12-44АА Шкаф серверный ШТК-М предназначен для размещения телекоммуникационного оборудования, организации центров хранения и обработки данных. Класс защиты– IP20. Шкаф имеет разборную каркасную конструкцию. Легок в сборке. Состоит из основания, крыши и двух сварных рам, соединенных комплектом швеллеров. На боковых элементах рамы выполнена дополнительная перфорацию под закладные гайки. Шкаф стандартно комплектуется одинарными или двойными перфорированными дверями с ригельными замками и боковыми стенками. Стенка шкафов глубиной 600 и 800 мм состоит из одного легкосъемного бокового элемента с точечными замками, а шкафов глубиной 1000 и 1200 мм – из двух. Одинарные двери имеют как правую, так и левую навеску, угол открытия 180 градусов. Усиленная конструкция допускает распределенную статическую нагрузку до 1200 кг.
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