Шкаф напольный ЦМО 42U 1000мм перфорация серый ШТК-М-42.8.10-48АА
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Характеристики
Описание товара Шкаф напольный ЦМО 42U 1000мм перфорация серый ШТК-М-42.8.10-48АА
Представляем вашему вниманию шкаф для телекоммуникационного и серверного оборудования ЦМО ШТК-М-42.8.10-48АА — надежный фундамент для построения отказоустойчивой и организованной ИТ-инфраструктуры. Это напольное решение, созданное для профессионального использования в серверных комнатах, центрах обработки данных и аппаратных, где на первом месте стоят надежность, вместимость и эффективный теплообмен. Конструкция шкафа, выполненная из стали толщиной два миллиметра, гарантирует исключительную прочность и долговечность. Способность выдерживать распределенную нагрузку до одной тысячи килограммов позволяет безопасно размещать даже самое тяжелое и габаритное оборудование. Внутреннее пространство высотой сорок два стандартных юнита предоставляет неограниченные возможности для монтажа серверов, коммутаторов, панелей и другого активного и пассивного оснащения на перфорированные монтажные стойки с полезной глубиной восемьсот пятьдесят миллиметров. Такая глубина обеспечивает комфортную установку современной техники и удобную прокладку кабелей. Особое внимание уделено системе вентиляции. Лицевая дверь выполнена из перфорированного металла, что обеспечивает непрерывный и эффективный приток воздуха для охлаждения компонентов, предотвращая их перегрев и способствуя стабильной работе. При этом металлическая конструкция двери надежно защищает ваше оборудование от несанкционированного доступа и внешних воздействий. Строгий серый цвет корпуса гармонично вписывается в рабочую атмосферу технических помещений. Шкаф обладает солидной глубиной в тысячу пятьдесят миллиметров, что в сочетании с шириной восемьсот миллиметров создает оптимальный баланс между компактным размещением и простором для организации кабельной инфраструктуры. Внутри остается достаточно места для аккуратной укладки и маршрутизации проводов, что является залогом порядка, простоты обслуживания и дальнейшего масштабирования системы. Каждый элемент продуман для того, чтобы вы могли сосредоточиться на работе вашего оборудования, будучи уверенными в его безопасности и правильном окружении. Шкаф ЦМО ШТК-М-42.8.10-48АА — это не просто корпус, это профессиональная среда для критически важных систем. Его надежная конструкция, высокая нагрузочная способность и продуманная система вентиляции делают его идеальным выбором для создания современного, эффективного и организованного центра обработки данных. Это инвестиция в стабильность и порядок вашей цифровой инфраструктуры на долгие годы вперед.
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