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Шкаф напольный ЦМО 42U 1000мм перфорация серый ШТК-М-42.8.10-48АА купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Шкаф напольный ЦМО 42U 1000мм перфорация серый ШТК-М-42.8.10-48АА

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Шкаф телекоммуникационный напольный 42U ЦМО ШТК-М-42.8.10-48АА
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип устройства
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
серый
Максимальная нагрузка
1000
Высота
42U
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
101 920 руб. 
Начислим 1631 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 736937
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Шкаф напольный ЦМО 42U 1000мм перфорация серый ШТК-М-42.8.10-48АА
101 920 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
серый
Дверь
перфорированная дверь
Максимальная нагрузка
1000
Высота
42U
Высота (мм)
2020
Ширина (мм)
800
Глубина (мм)
1050
Полезная глубина (мм)
850
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.96х0.95х0.51
Вес, кг.
130

Описание товара Шкаф напольный ЦМО 42U 1000мм перфорация серый ШТК-М-42.8.10-48АА

Представляем вашему вниманию шкаф для телекоммуникационного и серверного оборудования ЦМО ШТК-М-42.8.10-48АА — надежный фундамент для построения отказоустойчивой и организованной ИТ-инфраструктуры. Это напольное решение, созданное для профессионального использования в серверных комнатах, центрах обработки данных и аппаратных, где на первом месте стоят надежность, вместимость и эффективный теплообмен. Конструкция шкафа, выполненная из стали толщиной два миллиметра, гарантирует исключительную прочность и долговечность. Способность выдерживать распределенную нагрузку до одной тысячи килограммов позволяет безопасно размещать даже самое тяжелое и габаритное оборудование. Внутреннее пространство высотой сорок два стандартных юнита предоставляет неограниченные возможности для монтажа серверов, коммутаторов, панелей и другого активного и пассивного оснащения на перфорированные монтажные стойки с полезной глубиной восемьсот пятьдесят миллиметров. Такая глубина обеспечивает комфортную установку современной техники и удобную прокладку кабелей. Особое внимание уделено системе вентиляции. Лицевая дверь выполнена из перфорированного металла, что обеспечивает непрерывный и эффективный приток воздуха для охлаждения компонентов, предотвращая их перегрев и способствуя стабильной работе. При этом металлическая конструкция двери надежно защищает ваше оборудование от несанкционированного доступа и внешних воздействий. Строгий серый цвет корпуса гармонично вписывается в рабочую атмосферу технических помещений. Шкаф обладает солидной глубиной в тысячу пятьдесят миллиметров, что в сочетании с шириной восемьсот миллиметров создает оптимальный баланс между компактным размещением и простором для организации кабельной инфраструктуры. Внутри остается достаточно места для аккуратной укладки и маршрутизации проводов, что является залогом порядка, простоты обслуживания и дальнейшего масштабирования системы. Каждый элемент продуман для того, чтобы вы могли сосредоточиться на работе вашего оборудования, будучи уверенными в его безопасности и правильном окружении. Шкаф ЦМО ШТК-М-42.8.10-48АА — это не просто корпус, это профессиональная среда для критически важных систем. Его надежная конструкция, высокая нагрузочная способность и продуманная система вентиляции делают его идеальным выбором для создания современного, эффективного и организованного центра обработки данных. Это инвестиция в стабильность и порядок вашей цифровой инфраструктуры на долгие годы вперед.

Отзывы о товаре Шкаф напольный ЦМО 42U 1000мм перфорация серый ШТК-М-42.8.10-48АА




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Характеристики
Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
серый
Дверь
перфорированная дверь
Максимальная нагрузка
1000
Высота
42U
Высота (мм)
2020
Ширина (мм)
800
Глубина (мм)
1050
Полезная глубина (мм)
850
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Представляем вашему вниманию шкаф для телекоммуникационного и серверного оборудования ЦМО ШТК-М-42.8.10-48АА — надежный фундамент для построения отказоустойчивой и организованной ИТ-инфраструктуры. Это напольное решение, созданное для профессионального использования в серверных комнатах, центрах обработки данных и аппаратных, где на первом месте стоят надежность, вместимость и эффективный теплообмен. Конструкция шкафа, выполненная из стали толщиной два миллиметра, гарантирует исключительную прочность и долговечность. Способность выдерживать распределенную нагрузку до одной тысячи килограммов позволяет безопасно размещать даже самое тяжелое и габаритное оборудование. Внутреннее пространство высотой сорок два стандартных юнита предоставляет неограниченные возможности для монтажа серверов, коммутаторов, панелей и другого активного и пассивного оснащения на перфорированные монтажные стойки с полезной глубиной восемьсот пятьдесят миллиметров. Такая глубина обеспечивает комфортную установку современной техники и удобную прокладку кабелей. Особое внимание уделено системе вентиляции. Лицевая дверь выполнена из перфорированного металла, что обеспечивает непрерывный и эффективный приток воздуха для охлаждения компонентов, предотвращая их перегрев и способствуя стабильной работе. При этом металлическая конструкция двери надежно защищает ваше оборудование от несанкционированного доступа и внешних воздействий. Строгий серый цвет корпуса гармонично вписывается в рабочую атмосферу технических помещений. Шкаф обладает солидной глубиной в тысячу пятьдесят миллиметров, что в сочетании с шириной восемьсот миллиметров создает оптимальный баланс между компактным размещением и простором для организации кабельной инфраструктуры. Внутри остается достаточно места для аккуратной укладки и маршрутизации проводов, что является залогом порядка, простоты обслуживания и дальнейшего масштабирования системы. Каждый элемент продуман для того, чтобы вы могли сосредоточиться на работе вашего оборудования, будучи уверенными в его безопасности и правильном окружении. Шкаф ЦМО ШТК-М-42.8.10-48АА — это не просто корпус, это профессиональная среда для критически важных систем. Его надежная конструкция, высокая нагрузочная способность и продуманная система вентиляции делают его идеальным выбором для создания современного, эффективного и организованного центра обработки данных. Это инвестиция в стабильность и порядок вашей цифровой инфраструктуры на долгие годы вперед.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Шкаф напольный ЦМО 42U 1000мм перфорация серый ШТК-М-42.8.10-48АА - по цене 101920 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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